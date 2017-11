Convoca ICM a donación de libros para ponerlos a disposición de la ciudadanía en bibliotecas municipales

En el marco del Día Internacional del Libro, el Gobierno Municipal y el Instituto de Cultura del Municipio, a través de la Coordinación de Programa Editorial y Fomento a la lectura, convocan a la ciudadanía a participar en el "Librotón 2017: dona un libro, dona un mundo", que se realizará del 13 al 17 de noviembre con el objetivo de recabar ejemplares para ponerlos a disposición de los usuarios de las bibliotecas públicas municipales.



Para promover esta actividad, se desarrollará de manera paralela una serie de eventos que comenzarán desde el miércoles 15 de noviembre, con una intervención del reconocido monero “Kabeza”, en Mediateca Municipal a las 9 de la mañana. Por la tarde del jueves 16 de noviembre, se impartirá la conferencia “Escribir para niños en México” a cargo de Francisco Hinojosa en el séptimo piso del Edificio Scotiabank, acto en el que además se darán a conocer los nombres de los ganadores de la convocatoria “Publicaciones 2017” en las categorías “Nakarowari” y “Voces de mi ciudad: mi barrio”.



El viernes 17 de noviembre, se desarrollarán dos eventos más. A las 5 de la tarde “Kabeza” presentará su libro “El Panicómic”, en el séptimo piso del Edificio Scotiabank, y a las 7 de la tarde, se llevará a cabo la presentación de “Jam de Moneros” con Jis y Trino, en Teatro de la Ciudad. Los boletos para acceder a esta última presentación, están disponibles en las instalaciones de Mediateca Municipal, y se entregará un pase por libro donado.



La recepción de libros se realizará en las instalaciones de Mediateca Municipal ubicadas en Av. Teófilo Borunda 1617, Colonia Centro. Se recibirán ejemplares nuevos y usados en buen estado, con una antigüedad no mayor a diez años.



No se recibirán libros de lugares turísticos, obscenos o pornográficos, libros de texto o de actividades de cualquier nivel académico, libros mutilados, rayados o manchados, novelas de divulgación, libros de grandes dimensiones o libros "pocket”, mapas y manuales.



Los temas sugeridos para esta donación de libros son los siguientes:



Colección infantil

Temas específicos:

1. Ciencias naturales

2. Enciclopedia de animales

3. Diccionarios ilustrados

4. Enciclopedia universal

5. Cuentos

6. Refranes, leyendas, fabulas, trabalenguas y adivinanzas

7. Novelas



Colección general

Temas específicos:

1. Literatura

a. Novela actual

b. Cuento

c. Ensayo literario

d. Terror y suspenso

2. Filosofía y psicología

a. Diccionario de filosofía

b. Diccionario de psicología

c. Psicología actualizada

d. Filosofía contemporánea

3. Ciencias naturales y matemáticas

a. Ecología

b. Fisiología

4. Tecnología y ciencias aplicadas

a. Medicina

b. Enfermería

c. Cocina

d. Ciencias de la salud

e. Contabilidad

5. Lenguas

6. Bellas artes

a. Deportes

b. Estética y arte contemporáneo

7. Geografía e historia

8. Ciencias sociales

9. Generalidades

a. Superación personal

10. Religión

13/11/2017