Desarticulan grupo criminal en Madera Operativo de captura es coordinado por la Fiscalía General del Estado; tenían en su poder armas de fuego, equipo táctico y varias cartulinas con mensajes

Se van a restablecer las condiciones de seguridad para la población: César Augusto Peniche

Madera, Chih. (Especial).- Durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado, fueron detenidas cinco personas integrantes de un grupo criminal en posesión de varias armas de fuego y equipo táctico, además de cartulinas con distintos mensajes.



El fiscal César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer que la detención se realizó la mañana de este lunes en una “casa de seguridad” ubicada en el Ejido El Largo Maderal.



En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad.



Peniche Espejel recordó que desde hace algunas semanas, ha trascendido información respecto a eventos acontecidos en la región, por ello, se implementaron una serie de estrategias para reforzar las tareas de seguridad.



Abundó que como autoridad, continuarán con acciones encaminadas a detener el actuar de las organizaciones que operen en la zona, porque consideró importante restablecer las condiciones de seguridad para la población.





El reporte de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) señala que la acción policial se derivó de una denuncia anónima que reportó la presencia de grupos armados.



Los detenidos son: Francisco V. P. de 20 años, Flavio T. C. de 22 años, Néstor P. F. de 26 años, Elier P. B. de 27 años y el menor Tomás G. O. de 16 años.



Además se les aseguró el siguiente equipo y armamento:



- Un arma larga fusil AK-47 con siete cargadores abastecidos.



- 830 cartuchos útiles.



- Equipo táctico (cuatro pantalones, dos pares de botas y un pasa montañas)



- Un vehículo marca RAM, color verde, con placas de circulación 106-TRZ. con reporte de robo en Phoenix, Arizona.



- Cuatro cartulinas que contenían mensajes alusivos a grupos delincuenciales.



Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación por los hechos antes descritos.





La CES reportó que algunos integrantes de la célula delictiva detectada, están relacionados con casos de privación de la libertad, homicidio y extorsión en la zona occidente de la entidad.



Al respecto, el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aseveró que no permitirán que personas perturben la tranquilad de la población.



Aseguró que existe un claro compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía por lo que no se bajará la guardia y continuarán con la estrategia de combate al crimen organizado. 13/11/2017