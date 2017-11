¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 27° Mínima 9° Lunes 13 de Noviembre Exponen indígenas situación de violaciones a sus derechos a la Relatora especial de la ONU La reunión se realizó en la ciudad de Chihuahua este domingo 12 de noviembre, en las instalaciones del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Se trataron los temas de mujeres (muerte materno-infantil, violencia de género, etc.), despojo de territorios indígenas, de recursos naturales, discriminación, violencia, injusticia, incumplimiento de los gobiernos, etc.

La Relatora ofrecerá un análisis preliminar de sus hallazgos el próximo 17 de noviembre en la Ciudad de México.

Este domingo 12 de noviembre, visitó la ciudad de Chihuahua la Relatora especial de la ONU de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz con su equipo de trabajo, para conocer de viva voz los testimonios de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes le expusieron las situación de violaciones a sus derechos humanos.



En primera instancia, la Relatora se reunió en privado sólo con mujeres indígenas de las comunidades rarámuri, ódami y yaqui que participaron en la reunión; ahí, en total confidencialidad, las mujeres le expusieron las problemáticas que viven en sus comunidades, principalmente el tema de la violencia del narcotráfico, la muerte materno-infantil, el despojo de sus territorios y posesiones.



Posteriormente, representantes de las comunidades indígenas, gobernadores y gobernadoras tradicionales, así como voceros/as que las mismas comunidades designaron para hablar por toda su gente; uno de los problemas más sentidos que se expusieron, fue el de la falta del reconocimiento a su territorio, pues a pesar de sus esfuerzos, no han obtenido un respaldo legal como dueños de la tierra; también se denunció la tala legal e ilegal del bosque, las políticas públicas fallidas que propician la explotación forestal desmedida y la impunidad, tanto por crímenes ambientales, como de violaciones graves a los derechos humanos.





Traductores indígenas, así como traductores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU participaron permanentemente en la reunión para facilitar las comunicaciones entre las personas que participaron en la reunión. Las comunidades indígenas participantes se prepararon durante los dos días previos al evento, para conocer el trabajo de la Relatora y decidir entre ellos y dentro de su sistema normativo interno, quiénes serían las o los voceros ante la Relatora.



La Relatora arribó a México a mediados de la semana pasada, celebrando el primer evento de su misión en la Ciudad de México, el pasado miércoles donde sostuvo reuniones con titulares de derechos con comunidades provenientes de estados que no visitó, así como una reunión especial sólo con mujeres; el 11 de noviembre se reunió con cientos de indígenas en el estado de Guerrero en donde escuchó las exposiciones de sus problemáticas.



Los pueblos indígenas de 15 comunidades de Chihuahua y Sonora, con quienes se reunió en esta capital, le solicitaron apoyo en los siguientes temas, que conforman un patrón de problemáticas que comparten, aunque con sus propias particularidades y diferentes niveles de intensidad:





● Falta de reconocimiento de la propiedad y posesión tradicional que ejercen las comunidades desde tiempo inmemorial

● Despojo y explotación de los bienes naturales existentes en los territorios pertenecientes a las comunidades

● Falta de un recurso sencillo, accesible, rápido, idóneo y efectivo para brindar a las comunidades protección frente a las afectaciones que enfrentan en esfera de derechos

● Discriminación sistémica

● Impacto agravado de la violencia que se vive en el país, entre otros.



Además, le solicitaron que llamara al Estado Mexicano a tomar medidas para protegerlos, garantizar el goce de sus derechos humanos y colectivos; que investigue y castigue a los responsables de las agresiones y los despojos que sufren; que reconozca y proteja los territorios comunales de los pueblos indígenas, entre otras.



En el mensaje que las comunidades ofrecieron al inicio de la reunión, se reiteró: “estamos aquí hoy, señora Relatora, para pedirle que hable por los pueblos indígenas de Chihuahua, de Sonora y de todo el país, allá en las Naciones Unidas; su visita nos da esperanza y es algo muy importante para nosotros, pues es signo de que todo nuestro trabajo está sirviendo de algo, y nos da alivio pensar que todo el esfuerzo, el dolor y la tristeza, pueden llegar a convertirse en alegría y satisfacción si seguimos trabajando como lo hemos hecho, pero sobre todo, si usted nos apoya en esta misión de vida”. 13/11/2017

13/11/2017