¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 27° Mínima 9° Martes 14 de Noviembre Regresa agente de prevención de la DSPM de competencia internacional de artes marciales *Obtiene primero y segundo lugar en las categorías Kyepka y Poomsae de Tae Kwon Do

Luis Quezada, instructor preventivo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, regresó de Las Vegas, Nevada, donde obtuvo el primer lugar durante su participación en la competencia “International Tae Kwon Do Alliance Championship” que se celebró en aquél lugar el pasado 4 de los corrientes.



El chihuahuense, quien actualmente posee el grado de Cinta Negra 9º DAN, participó en la categoría Master al lado de más de mil 200 competidores provenientes de lugares como Estados Unidos, Canadá y algunos países centroamericanos, obteniendo el primer lugar en la disciplina Kyepka, rompimientos de madera y el segundo lugar en Poomsae, donde realizan secuencias y movimientos de combate.



Con ello, el instructor Luis Quezada logró por quinta ocasión consecutiva colocarse como ganador del evento “International Tae Kwon Do Alliance Championship”, lo cual le valió para ser invitado a otras competencias en lugares como Río de Janeiro en Brasil; Los Ángeles, en Estados Unidos y Cancún, México. “La competencia en Las Vegas es un evento de alto nivel, buscamos más eventos de la misma importancia”, señaló Luis Quezada.



“Regreso cansado pero satisfecho porque el objetivo se cumplió, dejamos en alto al nombre de México, Chihuahua y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, dijo el competidor una vez reincorporado a su trabajo preventivo en Chihuahua.



Señaló también que hubo otros miembros de la delegación chihuahuense que acudió a participar que también obtuvieron importantes logros y estuvieron en el podio de ganadores, razón por la que les otorgaron un reconocimiento especial que los distingue como uno de los grupos con mejores resultados.



Luis Quezada labora en el área de Prevención de la DSPM donde imparte plática preventivas a cientos de jóvenes, es licenciado en administración de empresas y cuenta con una maestría en finanzas y practica bajo la guía del maestro Daniel Alvarado. 14/11/2017

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real