El riesgo del tabaquismo no es solo para quienes fuman El tabaquismo puede provocar múltiples daños a la salud, entre ellas la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

En México hay más de 17 millones de fumadores, cifra en sí alarmante, pero si se añade a los fumadores involuntarios o pasivos



El riesgo del tabaquismo no es solo para quienes fuman sino también para quienes están alrededor del fumador y el tabaquismo puede provocar múltiples daños a la salud, entre ellas la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cual crea dificultad respiratoria y no tiene cura, da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chihuahua.



Hay evidencia científica que demuestra los graves daños a la salud que produce el tabaquismo, no sólo a quienes fuman, sino también a aquellos que en forma involuntaria se ven expuestos al humo del tabaco, expresó el Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el contexto del Día Mundial de la EPOC, que se celebra este 15 de noviembre.



En México hay más de 17 millones de fumadores, cifra en sí alarmante, pero si se añade a los fumadores involuntarios o pasivos, resulta que son más de 48 millones de personas, es decir, la mitad de la población mexicana, están expuestas a los daños producidos por el tabaco, expresó.





El tabaquismo es un freno al desarrollo, reduce la salud y productividad de sus víctimas, pues sus efectos nocivos se expresan justamente en el período más productivo de la vida; además los niños expuestos a la nicotina desde el seno materno, y después, en la convivencia con familiares fumadores, ven mermado su desarrollo físico y mental.



De acuerdo a la Encuesta Nacional de consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT) antes llamada Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de tabaco en el último año se mantiene sin cambios en la población de 12 a 65 años.



En 2011 de este universo, el 21.7% fumaron en el último año (17.3 millones) y en 2016 el 20.8% (17.6 millones). En los hombres, la prevalencia de consumo de tabaco en el último año se mantuvo sin cambios significativos en el periodo 2011-2016 (31.4%), en términos absolutos pasó de 12 millones a 12.8 millones. En las mujeres, la prevalencia de consumo de tabaco en el último año pasó de 12.6% (5.2 millones) a 10.9% (4.8 millones) en 2016.



De acuerdo con Quiroz Sáenz la EPOC se origina a partir de una bronquitis crónica o enfisema pulmonar diagnosticado, mismos que se desarrollan gracias a la complicación de enfermedades respiratorias, causadas por la exposición al humo del tabaco y otros componentes que emiten bióxido de carbono, a cambios bruscos de temperatura o simples cambios estacionales.



En caso de que la persona enferma sea un asiduo consumidor de tabaco, se debe dejar el cigarrillo por completo; luego, si el estadío de la enfermedad es más severo, el paciente debe cargar un broncodilatador en aerosol, y en una etapa avanzada, tener un balón de oxígeno permanente, explicó Quiroz Sáenz.



El EPOC no tiene cura y se deben seguir diversos procedimientos para evitar la progresión crónica del mal. Por ello es considerada la cuarta causa de muerte en el mundo, más el que cáncer de mama y pulmón juntos.



Actualmente el Instituto registra una disminución en el rango de edades en las que se presenta este tipo de enfermedad, ya que en años anteriores el EPOC se diagnosticaba en personas mayores a 50 años y ahora ya se presenta con mayor frecuencia en jóvenes adultos de 30 años.



El especialista finalmente exhortó a la población a generar conciencia sobre los factores de riesgo, los síntomas y la necesidad de atención oportuna y acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de su adscripción a los módulos de PREVENIMSS para recibir orientación personalizada y oportuna.

15/11/2017

El humo del tabaco contiene básicamente 4 componentes: los alquitranes, el monóxido de carbono, las sustancias irritantes y la nicotina.



La NICOTINA es un estimulante que se encuentra en forma natural en las hojas de la planta de tabaco. De naturaleza volátil, se vaporiza en humo cuando el tabaco es quemado y es la sustancia que le da su olor característico, siendo además la que genera la dependencia física..



Los ALQUITRANES son las sustancias responsables de las diferentes formas de cáncer atribuibles al tabaquismo, especialmente cáncer de pulmón, pero también de boca, faringe, laringe y esófago.



El MONÓXIDO DE CARBONO es producido por la combustión del tabaco y del papel que envuelve el cigarrillo. Cuando este penetra en los pulmones, la oxigenación de los tejidos disminuye sensiblemente. Esta sustancia favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares.