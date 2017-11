Resulta sin ganadores la convocatoria de Reconocimiento a la Excelencia Comercial, Industrial y Turística

El poder Legislativo de Chihuahua, declaró desiertas las modalidades de Comercio e Industria del “Reconocimiento a la Excelencia Comercial, Industrial y Turística”, edición 2017; en lo que respecta a la categoría Turística, no se obtuvo persona ganadora, dado a que el único registro no acreditó los méritos necesarios en lo relativo a enaltecer la práctica empresarial como factor de desarrollo económico, humano, social y ambiental.



Lo anterior fue aprobando por las y los integrantes del Jurado Calificador, quienes determinaron por unanimidad de votos, no otorgar reconocimiento alguno en la categoría Turística y declarar desiertas las otras dos categorías.



La diputada Patricia Jurado, en representación de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, dio lectura al dictamen en el cual se detallan los motivos por los que se llegó al resolutivo respecto de la convocatoria.



Dentro del documento se señala que el pasado 7 de noviembre del año en curso, el jurado calificador conformado por las diputadas: Maribel Hernández Martínez, Patricia Gloria Jurado Alonso y Rocío Grisel Sáenz, así como el diputado Hever Quezada Flores, integrantes de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios; la licenciada Silvia Román en representación de la Ingeniera Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, se reunió a fin de determinar el veredicto. 15/11/2017