Atiende presidente de la CEDH el llamado de los diputados y acude a comparecer al Congreso del Estado Por primera vez en 10 años el presidente de la CEDH acude al Congreso del Estado a comparecer ante legisladores locales

No se ha dado atención a las quejas de la ciudadanía

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz compareció ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, con el objetivo de atender la petición realizada por el Diputado del Partido Acción Nacional, Miguel La Torre, quién solicitó su presencia para tratar las inconsistencias localizadas dentro del mismo Informe que el ombudsman entregó al Poder Legislativo.



Durante la reunión el legislador La Torre Sáenz cuestionó al funcionario sobre la tardanza en la resolución de las quejas emitidas por la ciudadanía por el delito de tortura, indicó que la mayoría tardan mucho tiempo en resolverse incluso hasta más de tres años, lo que ocasiona que no se pueda castigar a los responsables porque la mayoría de los casos los servidores públicos ya no se encuentran en su cargo.



Además enfatizó el gran número de quejas que existen por el delito antes mencionado y las pocas recomendaciones emitidas, manifestó su inquietud e interés para que se le dé celeridad a las quejas presentadas por los chihuahuenses, ya que han crecido de manera considerable en los últimos cinco años, van 86 quejas por tortura en lo que va de la administración.



En respuesta José Luis Armendáriz expresó que es necesario trabajar en conjunto con la Fiscalía General del Estado, ya que en temas de tortura las autoridades tardan tiempo porque tienen que recabar la información respecto al caso ya que se encuentra en juego la libertad de una persona.



Para concluir su participación Miguel La Torre increpó al Comisionado en Derechos Humanos para que explicara el porqué no entregó su proyecto para el presupuesto 2018 en tiempo y forma, el estado que guarda la queja presentada por el ex gobernador César Duarte en contra del mandatario estatal Javier Corral, así como la baja calificación obtenida en

transparencia.



Armendáriz argumentó que respecto al supuesto retraso en el proyecto de presupuesto hubo una confusión en la Secretaría de Hacienda, misma que fue solventada mediante un oficio y sobre el estado que guarda el asunto presentado por el ex gobernador, afirmó que se encuentra en investigación. 27/11/2017