Exhorta Liliana Ibarra a la Procuraduría General de la República para que esclarezcan los hechos ocurridos en la masacre de Villas de Salvárcar

Dando seguimiento a los trabajos realizados en Enero del 2015 por el Diputado Panista Rogelio Loya Luna y de acuerdo a los lamentables hechos ocurridos en Enero de 2010 el multi-homicidio de 16 jóvenes, y las lesiones graves de 12 más, quienes se encontraban en el interior de una vivienda festejando un cumpleaños en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, la diputada del PAN Liliana Ibarra exhortó en el Pleno del Congreso del Estado al Presidente Constitucional Enrique Peña Nieto, al Licenciado Alberto Elías Beltrán, Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República, al Licenciado Adonaí Carreón Estrada, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua y al Licenciado Sergio Jaime Rochín del rincón, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),



Esto para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones- informen si la Procuraduría General de la República, ejerció el procedimiento de atracción de competencia para la investigación y esclarecimiento de los hechos de la masacre de “Villas de Salvarcar”, de igual manera Liliana Ibarra exhortó a que se determine formal y jurídicamente la procedencia, respecto a que los ofendidos y víctimas en este asunto, sean considerados y registrados con el carácter de víctimas de delincuencia organizada.



Todo esto con el fin de accionar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Fondo Federal de Ayuda Asistencia y Reparación Integral a Victimas, conforme a la Ley General de la materia, ya que por mandato Constitucional es obligación de la autoridad federal velar por la protección de las víctimas, proporcionarles atención, ayuda, asistencia y la reparación integral.



En ese sentido, Liliana Ibarra comentó que en el caso de las familias de las víctimas no se ha cumplido con el resarcimiento del daño. Al día de hoy a casi ocho años del suceso, los hechos siguen sin esclarecerse; No obstante la visita en febrero del 2010 del entonces presidente de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y la entonces primera dama Margarita Zavala Gómez Del Campo quienes al parecer muy conmovidos por tan aterrador suceso, acudieron al lugar y dieron sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y lesionados, mismas que no fueron del todo aceptadas y por el contrario fueron interpelados estos personajes, demandándoles la investigación y el esclarecimiento de los hechos, autoridades que muy poco o nada hicieron al respecto ya que al día de hoy no sabemos siquiera si el caso fue atraído e investigado por la autoridad Federal o si se cumplieron las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos.



Liliana Ibarra comentó que casi ocho años del aterrador suceso no se ha logrado Justicia para las víctimas. 28/11/2017