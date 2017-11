Cumple Nadia Siqueiros con Centro de Bienestar Infantil en su Distrito

La Diputada Nadia Siqueiros del Partido Acción Nacional, acudió esta tarde a la inauguración del “Centro de Bienestar Infantil Victoria” en el fraccionamiento Riberas de Sacramento, en el que se mostró satisfecha por poder cumplir con una promesa más de su campaña.



“Yo como diputada de este Distrito me siento sumamente contenta el ver materializada otra promesa de mi campaña, y saber cómo muchas personas van a poderse ver beneficiadas con este centro, pero en especial nuestros niños que tendrán una atención de calidez y de calidad”, apuntó la legisladora.



Nadia Siqueiros hizo énfasis en la necesidad de contar con un centro con estas características para su Distrito, uno de los más alejados, ya que anteriormente las familias se tenían que trasladar al centro de la ciudad.



“Tengan en cuenta que desde el inicio de mi encargo he estado luchando para que poco a poco se les den los servicios de una manera más accesible”, dijo.



La representante del Distrito XII mencionó que este centro contará con atención psicológica y refuerzo de actividades académicas, por lo que los niños no estarán en descuido y tendrán la atención para fortalecer su desarrollo integro.



Así mismo, agregó que con el “Centro de Bienestar Infantil Victoria” se atenderán a niñas y niños de 4 a 12 años, en el cual se contará con desayuno, comida y estancia. 28/11/2017