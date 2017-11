Invitan diputados al Secretario de Hacienda del Estado a comparecer ante el Pleno

Con la finalidad de que el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez dé respuesta a los cuestionamientos respecto a la administración de las finanzas y recursos del Gobierno Estatal, los diputados locales le invitaron para que compareciera ante el Pleno legislativo.



Fue la diputada Isela Torres quien presentó el Acuerdo para ser aprobado de manera urgente; en el cual señaló que en la actualidad no se cuenta con la certeza jurídica de quién recibe ahora el recurso que se obtenía de la concesión fuera otorgada a la empresa FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V. y que por medio de Decreto emitido por el Congreso, el permiso fue terminado de manera anticipada.



La empresa mencionada por la diputada en su iniciativa se encargaba de la explotación, } operación, conservación y mantenimiento de diversas carreteras Estatales, y al ser derogada la concesión hasta la fecha no se han especificado las cuestiones relacionadas al ahorro prometido y en que rubro será utilizado, señaló la legisladora.



Dado a lo antes señalado, los diputados locales aprobaron solicitar la presencia del funcionario estatal ante la Junta de Coordinación Política y demás legisladores interesados en participar en la reunión que se realizará el próximo martes 5 de diciembre del año en curso.



Argumentó que en el artículo 13 de la Ley De Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que la cesión de los derechos derivados de una concesión, podrán ser autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte siempre y cuando el cedente haya cumplido con todas sus obligaciones y el cedatario cumpla con los requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de dicha cesión, aunado a lo anterior quien cuenta con la personalidad jurídica para la realización de la solicitud respectiva ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la empresa denominada Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de

C.V., ya que sin la correspondiente autorización para proceder con la cesión de la concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es imposible ceder los derechos de la multicitada concesión



Es por lo anterior que en la reunión el encargado de la Hacienda del Estado, habrá de informar de manera específica el estatus de la solicitud respectiva ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en su caso se dé a conocer si dicha solicitud no ha sido realizada, y de ser así, la razón de la omisión y la problemática legal derivada de la misma, así como la posible solución, además de las consecuencias jurídicas que de esta se derivan.



Aunado a la problemática mencionada, se pide también que Fuentes Velez, informe sobre el estatus de la denominada SUBASTA correspondiente a la restructuración de la deuda recientemente aprobada, ya que según declaraciones del Secretario Estatal, los bancos ofertantes solicitaron una postergación a la fecha de la misma, la cual estaba programada para el 29 de noviembre. 28/11/2017