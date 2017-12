Improcedente derogación de Decreto del límite de Delicias por falta de requisitos: Liliana Ibarra

La Diputada del Partido Acción Nacional Liliana Ibarra, informó que en los trabajos que realizan en la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, de la cual es presidenta, estimaron improcedente la solicitud que pretende la derogación del Decreto en virtud del cual se autorizó el nuevo límite del centro de población de Ciudad Delicias, con la superficie de 15,052-85-52.423 hectáreas.



Ibarra señaló que el 31 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Rosales presentó una iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual solicitaba la derogación del Decreto No. 332/2013 I P.O; sin embargo, informó que al entrar al fondo del estudio del escrito que se exhibió y presentó en el Congreso, se advirtió que tal escrito no contenía los anexos necesarios para demostrar la personalidad de quien se acreditaba, como representante o apoderado legal del municipio de Rosales.



La diputada mencionó que no se cumplía con lo establecido por el artículo 3, fracciones II y III del Código Municipal para el Estado, ya que el iniciador no cumplió con los requisitos, pues en la documental presentada al Congreso nunca se anexó la certificación del acta de sesión de Cabildo, donde constaba la aprobación de solicitar la derogación de dicho Decreto.



Liliana Ibarra dijo que los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, acordaron que el Ayuntamiento de Rosales, tiene a salvo sus derechos para volver a promover y presentar la solicitud correspondiente, siempre y cuando, se cumplan y observen los requisitos correspondientes que señala el referido Código Municipal. 30/11/2017