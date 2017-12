Pide Gustavo Alfaro a SCJN pago a ex braceros chihuahuenses

El Diputado de la fracción panista, Gustavo Alfaro Ontiveros, subió a la tribuna del Congreso para solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el amparo interpuesto por el grupo de ex braceros "En vida queremos nuestro pago".



Recordó que en días pasados un grupo de manifestantes solicitaron al Congreso local su intervención ante la SCJN para que se concluya el rezago de pagos faltantes a los ex braceros y a sus familiares para el Estado de Chihuahua.



Gustavo Alfaro mencionó que en los antecedentes que tienen el Poder Judicial de la Federación existe un amparo presentado por el grupo de ex braceros “En vida queremos nuestro pago”, el cual fue entregado ante los Juzgados Federales para sensibilizar a jueces de la federación sobre la problemática que mantienen los ex braceros en Chihuahua y todo el país.



Así mismo, el legislador agregó que el grupo de ex braceros solicitó en 2015, al Ejecutivo federal, la devolución y entrega de dinero por concepto del Fondo de Ahorro Campesino que se descontó semanalmente durante el tiempo que trabajaron en Estados Unidos bajo el “Programa Bracero” de 1942 a 1964. Ante esta solicitud, el gobierno federal respondió que se creó un programa de apoyo social, mediante el cual se obliga a pagarles, por este concepto, la cantidad de 38 mil pesos.



“Es decir, omite dar respuesta a lo que se le solicitó, puesto que la propia Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo Social establece que dicho apoyo no constituye abono, ni pago, de adeudo alguno”, apuntó el Diputado. 03/12/2017