La entrega de armas decomisadas y atracción de eventos violentos de alta magnitud es propuesta óptima y no la que manejan sobre Ley Interior:Laura Marin

La presidenta de la comisión de Justicia Laura Marin dio a conocer que una importante reforma que ha propuesto es que las armas que sean decomisadas por el crimen organizado puedan ser utilizadas por los policías de Chihuahua.



Esta es una medida que contempla dos cosas, una que mantengas vigente a los cuerpos policiacos con estas armas, que por lo regular son de alto calibre y con cierta modernidad, y que muchas veces son más poderosas que las de la milicia y policías; por otro lado es la parte ahorrativa, ya que el comprar armamento para poder competir, resulta un gasto enorme y con esta medida propuesta, se podrán ahorrar un aproximado de 90 millones de pesos, reafirmó la diputa del PAN.



Debemos estar proponiendo sistemas que les generen a los cuerpos policiacos, no solo un ahorro , sino tambien competitividad para abatir el crimen organizado.



Estas medidas son poderosamente mejores que la propuesta que trae el PRI de militarizar a las ciudades con la Ley de seguridad interior, debido a que los militares son entrenados para la guerra y no para patrullar una ciudad.



Puntualizó, que una de las estrategias que ha propuesto en el pleno , es que precisamente los hechos violentos de alta magnitud sean atraídos por el gobierno federal para su investigación y seguimiento, porque son ellos los que cuentan con más recursos y que además lamentablemente han sofocado al Estado de Chihuahua sin propuestas contra la delincuencia.



Sobre la Ley de seguridad interior dentro del Congreso de la Unión, dio a conocer Laura Marin, que el tener a los militares en las ciudades, no es conveniente ya que cuenta Chihuahua con varias denuncias contra la milicia cuando han patrullado en nuestro Estado, por romper los derechos humanos ante personas inocentes. 04/12/2017