El régimen chino suma tensión en la península coreana: realizó ejercicios de simulacro con sus aviones de guerra La fuerza aérea llevó a cabo las actividades en "rutas y áreas que nunca antes había volado". Denuncian que se trata de un mensaje para Estados Unidos y Corea del Sur

El lanzamiento de un misil balístico intercontinental realizado por Corea del Norte reavivó la tensión en la península la semana pasada. En las últimas horas, China, uno de los aliados del régimen de Kim Jong-un aumentó esa tensión luego de llevar a cabo ejercicios de simulacro con su fuerza aérea.



La información fue confirmada este lunes por el portavoz de esa Fuerza, Shen Jinke, quien realizó el anuncio el mismo día que Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo su mayor ejercicio conjunto.



El funcionario no especificó la fecha o ubicación exacta de los simulacros, pero informó que que los aviones de guerra sobrevolaron áreas desconocidas, consigna el portal South China Morning Post.



Advirtió, a su vez, que este tipo de entrenamiento se volverá cada vez más frecuente con el objetivo de que la fuerza aérea fortalezca sus capacidades.



En esta actividad participaron aviones de reconocimiento, de combate, otro de alerta y control, y una operación conjunta con unidades de misiles tierra-aire, detalló.





El experto militar Li Jie aseguró, desde Beijing, que los ejercicios tenían la intención de mostrar que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación estaba avanzando en operaciones conjuntas, y que tenían como objetivo enviar un mensaje a Estados Unidos y Corea del Sur.



"El momento de este anuncio (…) también es una advertencia a Washington y a Seúl para que no provoquen más a Pyongyang", indicó Li.



Aunque la ubicación específica de los simulacros no fue revelada, el especialista en asuntos militares Song Zhongping opinó que los ejercicios pudieron haber tenido lugar en áreas sensibles de la zona de identificación de defensa aérea de China (ADIZ) sobre el Mar Oriental de China que se superpone con el espacio aéreo japonés y surcoreano.



China estableció esa ADIZ, su primera zona de ese tipo, a fines de 2011.



Por su parte, el ejercicio conjunto de Estados Unidos y Corea del Sur fue calificado por Corea del Norte como una "provocación total". Unos 230 aviones participan en los simulacros, incluidos los aviones caza furtivos F-22 Raptor y decenas de miles de soldados, que comenzaron el lunes por la mañana.



Pyongyang condenó el ejercicio conjunto el fin de semana y acusó a Donald Trump de "rogar por una guerra nuclear". 04/12/2017