Como parte de los festejos por el 40 aniversario de la fundación de la Escuela Secundaria Federal No. 4 “María Curie”, la alcaldesa, Maru Campos Galván, acompañó a los alumnos, directivos, personal docente y administrativo, en la ceremonia realizada para conmemorar la fundación de esta institución educativa.



En su mensaje, la Presidenta Municipal felicitó tanto a los alumnos que cursan sus estudios en esta escuela, como a quienes desde hace cuatro décadas pusieron su empeño para conformar un espacio nuevo en el que generaciones de chihuahuenses pudieran continuar con su preparación académica, para con ello, acceder a mejores oportunidades de vida.



De igual manera, invitó a los jóvenes a continuar estudiando y continuar preparándose, a fin de que logren ser mejores seres humanos, quienes en un futuro formen parte de la gente que mediante su preparación y el esfuerzo de su trabajo, ayuden a conformar un México y un Chihuahua cada vez mejor.



“Seguramente les han dicho muchas veces que ustedes son el futuro, pero tengan en cuenta que ese futuro se empieza a construir desde hoy y que ustedes son el presente, sean valientes y luchen por alcanzar sus sueños, no están solos, siempre habrá alguien que les pueda tender la mano, entre ellos su Alcaldesa y el equipo que nos rodea”, expresó Campos Galván.



Como parte de las actividades por el festejo del 40 aniversario, se inauguró la remodelación de la cafetería del plantel educativo, así como la develación de una placa conmemorativa por esta importante fecha para la institución.



En el evento se contó con la presencia del secretario de conflictos de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Eric Chaparro, el síndico municipal; Miguel Riggs Baeza, el regidor Luis Terrazas, el presidente de la asociación de padres de Familia; Tomás Mota Zubiate, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación; Marco Antonio Bonilla, el diputado representante del Distrito 16; Miguel Latorre Sáenz, así diversas autoridades educativas de los distintos órdenes de gobierno. 04/12/2017

