Emite Cuerpo de Bomberos recomendaciones con luces y árboles navideños *Deficiencias y descuidos pueden derivar en incendios y daños a inmuebles

Con motivo de las celebraciones prenavideñas y navideñas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del H. Cuerpo de Bomberos emite recomendaciones básicas a la comunidad para evitar accidentes en los hogares o incendios derivados de la colocación de adornos tradicionales, como luces y árboles navideños.



Durante las fiestas decembrinas es importante tomar en cuenta recomendaciones que prevengan incidentes como cortos circuitos por descuidos o deficiencias al momento de conectar las luces del árbol y los adornos luminosos, para pasar una temporada navideña en paz y sin accidentes que lamentar.



En diciembre de 2016 se registraron un total de 66 incendios en casa habitación derivados de mal manejo de calentones y gas o adornos navideños, es por eso que se recomienda usar además de materiales adecuados, conexiones seguras y sobre todo mantener supervisión y que sean los adultos quienes manejen en todo momento el encendido y apagado de los adornos.



Recomendaciones:



Use extensiones cortas y de calibre o grosor adecuado que no se sobrecaliente

Conectar menos de 3 series de luces una sobre otra para evitar cortos por sobrecalentamiento

Desconecte luces y adornos al irse a dormir o al salir de casa

De preferencia no añada alambres y si lo hace, use cinta aislante para forrarlas

Evite que las mascotas se acerquen al árbol y las conexiones eléctricas

Si tiene dudas para conectar sus adornos, consulte a un especialista

Revise que las extensiones cuenten con la etiqueta de normas de calidad autorizadas “NOM” oficiales



En caso de emergencia, los Bomberos atienden a través del número de emergencias 9-1-1 05/12/2017