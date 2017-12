Busca Gobierno Municipal evitar incidentes con calentones ante arribo de frentes fríos *Emite Cuerpo de Bomberos recomendaciones para uso adecuado de calefactores y gas

Con el propósito de evitar que los ciudadanos sufran incidentes derivados del frío durante la actual temporada, el Gobierno Municipal a través del H. Cuerpo de Bomberos exhorta a la comunidad a tomar en cuenta algunas recomendaciones relacionadas con el uso adecuado de calentones y los combustibles utilizados para su funcionamiento.



El titular de Bomberos, Joel Estrada Castillo señaló que los incidentes que mayormente se atienden durante la temporada de frío que incluye otoño e invierno, son flamazos por acumulaciones de gas, intoxicación por monóxido de carbono e incendios residenciales, de los cuales el año pasado se atendieron entre los meses de noviembre de 2016 a marzo de 2017, un total de 248 incendios, 419 fugas de gas y 38 lesionados por quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono.



Recomendaciones



-Hacer una revisión y limpieza anual oportuna antes de encenderlos



-Constatar que no haya fugas de gas en líneas y tanques usando agua jabonosa



-Evitar la presencia de tanques de gas dentro de habitaciones



-Usar mangueras de menos de un metro y medio de largo y materiales metálicos rígidos o flexibles



-Evitar el uso de mangueras plásticas (amarilla es la más común)



-Apagar los calentones al irse a dormir. En caso de los de leña, esperar a que baje la flama y cerrarlo bien



-No permitir que sean operados por niños



-No dejar combustibles ni ropa cerca del fuego



-En calentones de leña no usar solventes o líquidos inflamables para iniciar el fuego



-Ventilar las habitaciones durante el día para oxigenar el ambiente y evitar la presencia de hongos por humedad



Además del 9-1-1 en la aplicación lanzada por el Gobierno Municipal, Marca el Cambio, se incluye un botón especial para recibir en el teléfono celular recomendaciones y ubicación de los centros comunitarios que funcionan como albergues, en caso de necesitar ese tipo de apoyo o bien, al detectar alguien con necesidad de albergue. 05/12/2017