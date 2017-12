AGENDA CULTURAL ICM

Arte y música “Emunáh” Willing to give



-Teatro de la Ciudad (C. Ojinaga #108, Centro Histórico)



-Jueves 7 de diciembre a las 19:00 hrs.



-Costo de entrada $100.00





Musical navideño “Una vez en diciembre”



-Teatro de la Ciudad (Ojinaga #108, Centro Histórico)





Dos funciones:



-Sábado 16 de diciembre a las 18:00 hrs.



-Domingo 17 de diciembre a las 17:00 hrs.



-Costo de la entrada: $150.00.



EXPOSICIONES



Exposición “Fábula y moraleja”



-Lobby del Teatro de la Ciudad (Ojinaga #108, Centro Histórico)



-De lunes a sábado de 11:00 a 17:00 hrs.



-Permanecerá todo el mes de noviembre.



-Entrada libre.





Exposición fotográfica “Ciclos de luz”



-Centro de Desarrollo Cultural (Independencia y Libertad)



-De martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs. y domingos de 11:00 a 15:00 hrs.



-Permanecerá hasta enero de 2018



-Entrada libre.





CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS



SE EXTIENDE LA CONVOCATORIA FOMAC 2017



-Hasta el martes 5 de diciembre a las 11:59 horas



-Mayores informes al 072 Ext. 2418



-gestionyproyectosicm@gmail.com



CLUB DE CINE DE LA ESQUINA BENJAMÍN FRANKLIN



-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)



-Película: El despertar de la fuerza



-Jueves 7 de diciembre a las 5 de la tarde.



-Entrada gratuita





“CONVERSATION CLUB” DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN



-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)



-Adultos, todos los martes de 4 a 6 de la tarde.



-Jóvenes, todos los jueves de 4 a 6 de la tarde.



-Informes al 4154097





BEBETECA, PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA



-Bebes de 8 a 24 meses de edad



-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)



-Lunes y miércoles de 10 a 11:30 de la mañana.



-Martes de 4 a 5:30 de la tarde.



-Informes al 4154097





SESIÓN DE ESCUCHA DE LA FONOTECA



-Instalaciones de la Mediateca Municipal (Teófilo Borunda 1617, Col. Centro)



-Informes al 4155257





CINEMA MÉXICO



-Biblioteca Fundadores (Calle Miguel Barragán s/n. Huerta Legarreta Col. Francisco Villa)



-De martes a jueves de 4 a 6 de la tarde.



-Entrada gratuita. (Se anexa cartelera)



-Informes al 4154097 05/12/2017