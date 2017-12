Pide diputada Imelda Beltrán la creación de programas para la inserción laboral de personas con discapacidad y de formación ocupacional

La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Quinta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta Honorable Representación Popular, en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto por el artículos 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, a presentar Iniciativa con carácter de Acuerdo en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo anterior al tenor de la siguiente:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



El pasado 3 de diciembre se conmemoró el día internacional de las personas con discapacidad, el cual tiene por objetivo promover sus derechos y desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.



Frecuentemente, las consecuencias funcionales y emocionales de una discapacidad atienden a razones diversas que no son propias de la discapacidad en sí misma, sino de la reacción que tiene el ambiente frente a ella, así como del vínculo que genera la sociedad con la persona discapacitada y de las intervenciones habilitantes.



Lo que realmente requieren las personas con discapacidad es inclusión en todos los aspectos de la vida diaria de la sociedad. La Inclusión es la actividad de un grupo para transformarse y construir un lugar para la persona, respetando su diversidad.



Uno de los aspectos más importantes para la base de una verdadera inclusión es el ámbito laboral, ya que represente la oportunidad de ser independientes y de tener un medio de subsistencia.



En la actualidad las tasas de desempleo en personas con discapacidad es muy alta y los programas que tradicionalmente se ponen en práctica son pasivos, es decir, están formados de apoyos económicos o pensiones por discapacidad, cuestiones que no les permiten una verdadera integración laboral, ni un medio de subsistencia real.



Se vuelve necesario crear programas y planes de carácter activo, orientados a incentivar la formación ocupacional de la persona con discapacidad y su inserción laboral.



Se necesitan políticas innovadoras que marquen la diferencia en relación con las personas con discapacidad.



Es por lo anterior que el día de hoy presento iniciativa con carácter de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, se establezcan programas específicos para la inserción laboral de personas con discapacidad, así como de formación ocupacional que les permita desarrollar un oficio.



Así mismo, para que se establezca una oficina que proporcione servicios de intermediación laboral con contenidos que proporcione: orientación en la materia para empresarios, formación específica para el trabajador con discapacidad, adaptación del puesto, selección de personal, asesoramiento individual, seguimiento, así como apoyo a la formación y empleo de grupos específicos dentro del colectivo de personas con discapacidad.



Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más vulnerables con respecto a su integración al mercado laboral. De hecho, en investigaciones a nivel internacional, una menor capacidad física o mental está considerada como uno de los principales factores que generan situaciones de desigualdad y que pueden ser causa de discriminación laboral.



En el caso específico de México, algunos reportes indican que hay cerca de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, pero solo el 30% de ellas se encuentra activa en el mercado laboral.



Aceptar y valorar la diversidad a través de generar mayores oportunidades e impulsar una cultura de inclusión laboral para personas con discapacidad es tarea fundamental de la gestión gubernamental.



Bajo dicha tesitura, a nivel federal se ha expedido el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014 - 2018, que constituye el primer programa especial dirigido a la inclusión laboral de los 7 millones 739 mil 270 de personas con algún tipo de discapacidad.



Dicho Programa Federal se logra a través de la coordinación de la Secretaría de Trabajo y Previsión con representantes de los sectores público, privado y social, para lograr un país más igualitario, luego de que sólo un millón 599 mil 908 personas con discapacidad están integradas a la población económicamente activa.



Como antecedente en nuestro Estado tenemos que la Ley para prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua señala lo siguiente:

Artículo 13. Los órganos públicos, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones afirmativas y compensatorias a favor de la igualdad con equidad de oportunidades para las personas con discapacidad:



V. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración laboral;



Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de:



ACUERDO:

PRIMERO. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, se establezcan programas específicos para la inserción laboral de personas con discapacidad, así como de formación ocupacional que les permita desarrollar un oficio. Así mismo, para que se establezca una oficina que proporcione servicios de intermediación laboral con contenidos que proporcione: orientación en la materia para empresarios, formación específica para el trabajador con discapacidad, adaptación del puesto, selección de personal, asesoramiento individual, seguimiento, así como apoyo a la formación y empleo de grupos específicos dentro del colectivo de personas con discapacidad.



SEGUNDO. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que establezca un programa permanente de transición del ámbito educativo al laboral para personas con discapacidad que les permita adaptar sus habilidades y conocimientos, para desempeñar una actividad dentro del sector laboral.



ECONÓMICO. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo correspondiente.



Dado en el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.



DIP. IMELDA IRENE BELTRÁN AMAYA 05/12/2017