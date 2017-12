Injusto los pagos vehiculares en enero porque es cuando más gastada esta la gente: Laura Marín Propone que los pagos de derechos vehiculares deban ser cada 12 meses y no al inicio del año

La legisladora del PAN Laura Marín resaltó que es una forma injusta la forma en que tradicionalmente se llevan a cabo los pagos de derechos vehiculares, éstos se realizan en enero y no cada 12 meses como debería serlo.



Por ejemplo, quien paga sus derechos de un vehículo que acaba de comprar en el mes de junio tendría que pagar en el mes de enero, osea que pagó por sólo 6 meses, cosa injusta, porque esta persona debería de pagar en el mes de junio del año siguiente.



Reconoció que el pago de los derechos vehiculares que se realiza anualmente en nuestra entidad independientemente de su costo son importantes para llevar un registro de los vehículos que circulan en la entidad, esto en materia de seguridad, es una forma de garantizar seguridad a los ciudadanos.



Es por eso que el pago de derecho vehicular deberá ser por año natural, esto quiere decir que cada 365 días y no al inicio de cada año.



Dio a conocer la diputada del PAN que esta fórmula se estará en posibilidades de que el ciudadano emita sus pagos en el mes que les corresponda, lo que también evitará una saturación de las oficinas de recaudación de rentas, que casi siempre se ven superadas por el exceso de trabajo al inicio del año, además ocasiona el tener más personal temporal en dicha propuesta. Marín reafirmo que este tipo de aspectos dará los beneficios tanto a la población sobre todo porque en el mes de enero las familias se encuentran muy gastadas. 07/12/2017