Debe IEE revocar acuerdo de paridad de género: La Torre

El diputado del Partido Acción Nacional Miguel La Torre, aseguró que el Instituto Estatal Electoral se extralimitó en sus funciones con los lineamientos establecidos en el acuerdo de paridad de género, ya que al imponer reglas que no están en la ley se viola el derecho a la reelección y mancha el proceso electoral para el 2018.



La Torre señaló que, luego de las 4 impugnaciones presentadas y varios juicios en contra de este acuerdo, el cual considera "absurdo e inequitativo", el Consejero Presidente del IEE Arturo Meraz y los integrantes del Consejo Estatal, están en tiempo y forma para revocarlo y

manifestó que cada partido político tiene la libre decisión de elegir a sus candidatos.



El diputado afirmó que este no es un asunto de interés o de conveniencia para el Partido Acción Nacional, pues recordó que otros partidos tienen los mismos intereses y aseguró que de no revocarse el acuerdo, se pondrán en manos del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Federal Electoral, los cuales les darán la razón.



"La Ley es muy clara, nosotros en la Reforma Electoral que hicimos hace algunos meses, establecimos cómo poder cumplir con la paridad de género y no perjudicar a nadie en el tema de la reelección", dijo.



El diputado agregó que respecto a esta reforma se apegaron a los lineamientos federales, razón por la cual exhortan a Arturo Meraz a revocar el acuerdo. 07/12/2017