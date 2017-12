Suspenden clases en el Municipio de Chihuahua por nevada Desde anoche se suspendieron en Balleza, Guachochi y Cuauhtémoc

En el resto del Estado los planteles permanecerán abiertos y los padres de familia decidirán si envían o no a sus hijos a clases

El secretario de Salud y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, informó esta mañana que se suspenden las clases hoy 8 de diciembre en Chihuahua capital debido al reporte de calles congeladas por la nevada de anoche y para evitar accidentes.



Anoche informó que por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a solicitud de autoridades municipales, tomaron la decisión de suspender clases en Balleza, Guachochi y Cuauhtémoc.



Esta mañana y ante el alto riesgo de accidentes viales, derivado de la cristalización de algunos tramos de pavimento en diversos puntos de la ciudad, se determinó suspender la asistencia a los planteles.



Precisó una vez más que sólo para los casos de esta capital, Cuauhtémoc, Balleza y Cuauhtémoc hay suspensión. En el resto de los municipios, queda a consideración de los padres de familia enviar o no a sus hijos e hijas a las escuelas.



En caso de que decidan no asistir, no se es tomará como falta.



En los de Parral, Guerrero y Madera, se mantiene en alerta durante de la mañana de las instrucciones y medidas que determine Protección Civil.



En el caso de los planteles donde se tenían contempladas evaluaciones, estas serán reprogramadas de acuerdo a la planificación que realice cada plantel.



Cuarón Galindo indicó que en dado caso de persistir algún cierre de tramos carreteros que impida el paso de estudiantes o docentes, se les registrará “falta justificada”.



La Secretaría de Educación y Deporte reitera su total disposición de salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, profesores y toda la estructura que conforma el sector, por lo cual se mantendrá en estrecha coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil, para tomar las decisiones adecuadas. 08/12/2017