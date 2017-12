Exhorta Gobierno Municipal a tomar precauciones ante descenso de temperaturas

Debido al descenso en la temperatura y la reciente tormenta invernal, el Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Protección Civil hace un llamado a la ciudanía para extremar las debidas precauciones en el manejo de calefactores.



Ante esto, Protección Civil Municipal recomienda a los chihuahuenses no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, usar ropa adecuada para la temporada invernal, no exponer a menores de edad o adultos mayores al frío, así como conducir con precaución debido al hielo que pueda haber en las diferentes calles y avenidas de la ciudad.



De igual manera, el personal de la dependencia exhortó a la población en general a tener cuidado con los calefactores en lugares cerrados, en los cuales debe mantenerse una ventana abierta por lo menos 15 centímetros.



Asimismo, se recomienda lo siguiente en el uso de calefactores:



En materia de gas:



-Acudir con algún personal especializado o técnicos calificados para la limpieza del aparato antes de instalarlo y revisar que se encuentre en buen estado



- Toda instalación de gas, ya sea natural o LP, deberá de ser instalada por personal especializado.



-Las tuberías deben ser de material resistente y adecuado. Evitar mangueras flexibles o plásticas.



-Al instalar la tubería o cada vez que se coloca un nuevo cilindro, revisar con agua espumosa todas las uniones para descartar fugas.



-Si cuenta con cilindros, deben estar sobre base firme y de ser posible en rincones o sitios de poco acceso.



-De haber perros donde hay cilindros, éstos deben sujetarse para evitar que caigan.



-No tener dentro de la vivienda ni cerca del boiler, tanques de gas, por pequeños que sean.



- Mantener lejos del calefactor cualquier material que pueda incendiarse (Ropa, sillones, madera, etc.)



- Ventilar la vivienda de manera correcta para una mejor circulación del aire.



- Bajo ninguna circunstancia mantener encendidos los calentones durante la noche. La última persona en acostarse, debe apagar el calefactor y asegurar de que las llaves del gas estén debidamente cerradas.



Calentones de leña:



-Es preciso recordar que deben evitarse líquidos inflamables para iniciar el fuego, pues se corre el riesgo de “flamazos”.



Las bajas temperaturas continuarán, por lo que se solicita a los chihuahuenses estar alerta de las recomendaciones que hagan las autoridades, además de recordar que los albergues temporales están abiertos para quienes lo necesiten, uno ubicado al norte de la ciudad, en el centro comunitario del Gimnasio Tricentenario, así como otro al sur, en el centro comunitario del Gimnasio Jorge Barousse, en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y en caso de ameritarlo brindarán atención las 24 horas.



Por último, se pone a disposición de la población el número telefónico de la Coordinación de Protección Civil Municipal; 4-84-33-11, en el cual el personal de esta dependencia atenderá cualquier llamado. 08/12/2017