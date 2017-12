Trabajo en conjunto y sin egos políticos para recuperar tranquilidad en Juárez: Laura Marín

La Diputada presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso, Laura Marín Franco, comentó que la violencia en Ciudad Juárez se ha incrementado y señaló que se debe trabajar en conjunto para que no se repita la situación de violencia que vivió la ciudad en 2010.



“Poco a poco la inseguridad en Ciudad Juárez va en incremento, y obviamente también es un foco rojo porque no queremos que llegue a como estaba en el 2010, era una situación muy peligrosa, apuntó la Diputada de Acción Nacional.



Lo anterior se desprende del reciente ataque que un grupo armado realizó en una desponchadora de Ciudad Juárez donde murieron seis personas.



En este sentido, Marín Franco mencionó que particularmente este caso lo puede manejar tanto el gobierno municipal como el estatal ya que no se trata de un enfrentamiento entre dos bandas criminales. “Aquí como estamos hablando que es dentro de la ciudad y no son enfrentamientos entre dos grupos delictivos, entonces esta situación la puede manejar el municipio en conjunto con el estado, señaló.



Finalmente la legisladora insistió que la única manera en la se puede acabar con el panorama de violencia es trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno. “Hay que trabajar en conjunto y quitarnos egos políticos, y quitarnos tintes partidistas, tenemos que ser conscientes de que estamos representando en este caso a la ciudadanía de Ciudad Juárez”.



El Gobierno estatal se encuentra en la mejor disposición de trabajar y cooperar para salvaguardar la seguridad de la frontera, solo basta que el alcalde juarense decida unirse a laborar en equipo, explicó Laura Marin. 08/12/2017