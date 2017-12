Sostuvo Maribel Hernandez reunión en la ciudad de México para impulsar la denominación de origen Sotol

Se reúne la diputada Maribel Hernandez en la ciudad de México con el director general de normas Alberto Marina, que depende de la Secretaria de Economia , ademas de Silvia Román directora de agroindustrias y de Laura Leal directora de comercio, todos ellos con el objetivo de ver el tema del Sotol dentro de la denominación de origen.



Una de las propuestas que ha realizado dentro de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, ha sido el fortalecer y detonar la industria del Sotol chihuahuense a fin de posicionarlo dentro del mercado mexicano y por supuesto el extranjero, mediante un decreto general del Sotol y además un Consejo certificador del Sotol.



Cabe mencionar que en meses pasados ha llevado una serie de labores con la intención de incentivar y de hacer conciencia sobre este mercado que no se ha explotado, porque es importante profesionalizar y regular las normas para su producción, y que deje de ser meramente artesanal, detalló la diputada del PAN.



Aclaro, que la intención no es que se aumente el consumo de alcohol, pero hay que reconocer que se tiene una bebida propia para producir en Chihuahua y que no ha tenido el apoyo ni explotación que debiera.



La legisladora juarense en anteriores visitas a la ciudad de Guadalajara con el consejo regulador del Tequila, lleva la intención de que esta reforma sea sustancial y propone la meta de profesionalizar a 70 productores que existen en el Estado.

08/12/2017