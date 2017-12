Hay más carpetas de investigación contra César Duarte y cómplices : Javier Corral - Han sido sentenciados cuatro exfuncionarios y un empresario; se espera lo mismo para los demás detenidos

Al exponer que las 11 denuncias que pesan sobre el exmandatario César Horacio Duarte Jáquez, son una circunstancia inédita en el país, el gobernador Javier Corral Jurado aseguró que existen más carpetas de investigación en torno al caso.



En entrevista difundida esta semana en el Canal 28 de la televisión local, el titular del Ejecutivo señaló que existen otras indagatorias sobre el exgobernador de la administración pasada y otros ex funcionarios.



"Hay tres o cuatro investigaciones más sobre el ex gobernador. Y un asunto que también quiero aclarar, hay otras muchas más carpetas de investigación sobre otros ex funcionarios, incluso sobre varios de los mismos que están ahorita en la cárcel. Nosotros no vamos a parar en este tema. Esta es una tarea que es permanente en el caso de la Fiscalía General del Estado y del grupo Anticorrupción que hemos creado".



En este sentido, Javier Corral señaló que la Operación Justicia para Chihuahua, ha cumplido con varios de sus objetivos más importantes y que la expectativa fundamental, es obviamente la aprehensión de Duarte Jáquez, para cuya captura, está lista la solicitud de extradición al gobierno de Estados Unidos.



Las acciones de la Operación Justicia para Chihuahua arrojan la detención de 14 exfuncionarios y colaboradores cercanos al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, de los cuales cinco ya recibieron sentencias condenatorias por el delito de peculado.



De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene pendientes por resolver sentencias en contra de otros siete exfuncionarios de la pasada administración, un empresario y un directivo del PRI estatal.



Lo anterior, aunado a las diez órdenes de aprehensión emitidas por jueces del fuero común y una más, por la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, en contra de Duarte Jáquez, de quien se espera su captura con fines de extradición en los próximos días.



A poco más de un año de iniciada la Operación Justicia para Chihuahua, fueron sentenciados el exalcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco, quien fungió como secretario de Obras Públicas en la pasada administración y fue condenado a tres años de prisión, pero al reparar el daño, recibió el beneficio de la preliberación.



También el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera y su exdirectora Administrativa Karla Jurado Bafidis, recibieron cuatro y tres años de prisión respectivamente, al ser encontrados culpables de simular cuatro contratos por servicios que nunca se prestaron y que representaron un daño al patrimonio estatal de 246 millones de pesos.



El empresario Germaín Lezama, representante de la firma Kepler Soluciones Integrales, fue sentenciado también a tres años de cárcel, por el desvío de un millón y medio de pesos al simular la prestación de servicios.



Otro de los sentenciados es el exdiputado local por Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez, quien con la simulación de contratos otorgados a su empresa “Bildung Consultoría Organizacional”, recibió en su cuenta personal poco más de 2.4 millones de pesos del gobierno de César Duarte, quien se los entregó en agradecimiento por votar a favor de una bursatilización por 6 mil millones de pesos promovida en la pasada administración.



La FGE mantiene las investigaciones en torno al caso y está a la espera de que los jueces dicten sentencias a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, del exdirector general de Administración Gerardo Villegas Madriles, al ex titular del Comité de Adquisiciones Antonio Tarín García, del exdirector de Adquisiciones Sergio Medina Ibarra y del excoordinador Administrativo y de Servicios, Ever Eduardo Aguilar Sandoval.



También esperan sentencia el exauditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores y su exdirector de Administración, Édgar Ramírez Martínez; el exjefe de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Sánchez, así como los empresarios Jaime Fong Ríos, propietario de la empresa Fritag e Iván Eli Sánchez Jasso, representante de Bildung Consultoría Organizacional. 10/12/2017