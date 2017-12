Debemos abatir la diferencia y crear oportunidades de igualdad: Gustavo Alfaro

Acude el diputado del PAN Gustavo Alfaro a la inauguración del distribuidor de agua potable en el kilómetro 30 rumbo ciudad Juárez,con una obra que conlleva una inversión de más de 9 millones de pesos y que estará beneficiando a más de 5 mil familias de 16 colonias.



Alfaro reconoció la disponibilidad del gobierno del Estado para llevar a cabo este tipo de obras que son muy sentidas y de gran importancia, porque mucha gente de la zona batalla diariamente para conseguir hasta lo más necesario, como es el agua, declaró.



Como legisladores también debemos trabajar para crear las condiciones idóneas para que los gobiernos doten a sus ciudadanos de infraestructura en este caso, como también de buenas oportunidades para las familias y los mas chicos de la casa.



Esto es parte de los trabajos dentro del programa “Echarle montón a la pobreza”, que el gobierno estatal ha emprendido para beneficiar a quien más lo necesita.



Agregó el legislador, que hay que trabajar de manera incluyente para toda esa gente que por años no se les ha tomado en cuenta, por eso también desde el legislativo estamos en pie para laborar para las personas que menos tienen , porque estamos en conjunto con el Estado para abatir esa

diferencia que se tienen los unos a los otros. “Es una tarea abismal, pero no por eso debemos claudicar y no hacerlo”, apuntó Alfaro.



El gobernador Javier Corral mencionó en el evento que el agua es un derecho humano y es parte también de la supervivencia humana, es por eso que seguirán con este tipo de obras para que exista más ciudadanos beneficiados con estas obras. “Muchos gobiernos no las quieren hacer porque nadie las ve”. 11/12/2017