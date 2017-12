IMSS emite medidas de seguridad con los árboles navidadeños, ya que la mayoría son inflamables Los materiales con los que se fabrican funcionan como combustibles de rápida ignición y dan poco tiempo para controlar el fuego que producen

Al irse a dormir, se deben desconectar los cables utilizados, para evitar el sobrecalentamiento de las luces navideñas

La ingeniero Margarita Botello, coordinador auxiliar de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, recomendó a la población mantener las medidas de seguridad para con el uso del árbol navideño, ya que destacó que los materiales que lo componen son altamente inflamables, por lo que fácilmente pueden causar un incendio en caso de un corto circuito.



El comentario anterior, fue tras destacar que, por la tradición, muchas personas conservan los adornos navideños y de la temporada hasta el mes de febrero.



Botello manifestó que en las fechas navideñas también hay quienes realizan laboriosos arreglos al interior de la casa, como son las villas y nacimientos que adornan con luces e incluso, los mecanizan con diversos aparatos eléctricos.



“Esto implica el uso de materiales como cartón, paja, plásticos que por su textura y conformación son combustibles de rápida ignición y dan poco tiempo para controlar el fuego que producen”, advirtió.



Por esta razón, la funcionaria hizo hincapié en la urgente necesidad de tomar ciertas precauciones durante la instalación y el uso de cualquier tipo de ornamento, principalmente de las series con luces, ya que un defecto en las mismas las puede hacer altamente peligrosas, más si se sobrecalientan o se genera un corto circuito, que son lo que dan origen al fuego.



En ese sentido, dijo que se debe cerciorar que las luces navideñas no sean de baja calidad o queden mal instaladas; por lo que recomendó revisar que acrediten las normas oficiales que guarda el país donde se comercializan, lo que se puede averiguar con la presencia e información que indican las etiquetas del producto.



Si son series utilizadas en años anteriores, recomendó revisarlas y probarlas antes de ser instaladas, pues tras un año de almacenarlas en armarios, cuartos o bodegas, la fauna nociva, como las ratas pueden dañarlas y alterar su funcionamiento.



En caso de acondicionar con más arreglos, nacimientos o villas, es recomendable no utilizar materiales inflamables ni colocarlos cerca del cableado; al irse a dormir, se deben desconectar los cables utilizados, a fin de evitar el sobrecalentamiento de los focos que incrementan la posibilidad de combustión y de incendio.



Indicó también que, aun contando con materiales confiables es conveniente contemplar las siguientes reglas básicas: no solo en el hogar sino en lugares de trabajo:



• Colocar el árbol de navidad fuera de los pasillos, escaleras, puertas y salidas.

• Asimismo, colocarlo lejos de materiales inflamables como cortinas o papelería.

• No sobrecargar contactos o extensiones.

• Apagar adornos y luces al salir de la casa u oficina.

• Revisar periódicamente que los cables y luces no estén calientes.



El Seguro Social desea a la población chihuahuense que pasen las fiestas de temporada en paz y en familia, libres de cualquier situación de riesgo que ponga en peligro la salud, por lo que exhorta a la derechohabiencia a tomar en cuenta estas medidas. 11/12/2017