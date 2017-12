Recibe el Congreso del Estado al Secretario de Desarrollo Social

Con el propósito de conocer los programas en los que la Secretaría de Desarrollo Social ejercerá para el año 2018 el presupuesto solicitado, los diputados locales recibieron este día al titular de la dependencia estatal, Dr. Víctor Quintana Silveyra.



El funcionario explicó ante el Pleno Legislativo, el destino que se dará al presupuesto de la institución que encabeza y sus organismos descentralizados, mencionó que el monto solicitado surgió tras la planeación conjunta con el área responsable de la Hacienda del Estado.



Respecto a los cuestionamientos realizados por los legisladores, el secretario mencionó que actualmente se ha trabajado en la atención integral a personas y grupos vulnerables, y no solo en el asistencialismo, para crear una visión en la que se brinden servicios humanos y construya bienes públicos.



Cumpliendo con finalidad de la comparecencia, mencionó que el monto solicitado para ejercer en el 2018, es de 716 millones 080 mil 035 pesos, el cual será repartido, en diferentes rubros, fortaleciendo el de atención a sujetos prioritarios, el cual cuenta con el 57 por ciento del presupuesto solicitado.



Además informó que se destinaron 26 millones 156 mil pesos para apoyo y gestiones, y resaltó que el Instituto Chihuahuense de la Mujer, obtuvo un incremento sustantivo de 42 millones, respecto al presente ejercicio.



Ante el cuestionamientos respecto a los rubros que serán fortalecidos, indicó que la labor social es de los más fortalecidos dentro del Ejercicio Presupuestal del Estado, ya que es éste el que da principal atención a comedores comunitarios, a servicios de asistencia social, a la realización de brigadas de atención comunitaria y además contempla una pensión mensual para 200 familiares de veteranos de la revolución mexicana.



Respecto al señalamiento sobre un supuesto sub ejercicio para la atención y apoyo de adultos mayores, respondió que es totalmente falso e incluso detalló que actualmente es uno de los ejes que más atención tiene. Así mismo recalcó que se pide un aumento al tema de atención a contingencias.



Para finalizar, los diputados agradecieron la presencia del Secretario Estatal, a la vez le solicitaron solventara una serie de cuestionamientos realizados y que no fueron respondidos en esta ocasión, pero hacerlo de manera escrita. 13/12/2017