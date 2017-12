¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Frío Máxima 16° Mínima 3° Jueves 14 de Diciembre Recomienda IMSS no “textear” al conducir - En el resto del estado queda a criterio de los padres de familia enviar a sus hijos a la escuela

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, exhortó a la población que en esta temporada decembrina extreme precauciones al conducir; principalmente que evite el uso de los celulares, sobre todo el “textear”, que es una práctica que representa un alto riesgo de propiciar o tener un accidente vial.



El urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional No.1 Morelos, del IMSS, doctor Héctor Payán Valdez, destacó que los conductores que utilizan el móvil corren un riesgo, aproximadamente, cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente, en comparación de quienes no incurren en distractores.



Señaló que de acuerdo con algunos estudios, las alteraciones en el comportamiento de un chofer por el uso de un celular son comparadas a aquellas que se producen en la conducción bajo efectos del alcohol.



Advirtió que leer un mensaje en un teléfono celular obliga al conductor apartar los ojos del camino por cerca de 5 segundos. “Si se viaja a 75 kilómetros por hora, estamos hablando de que esta distracción es suficiente para cruzar un campo de futbol completo”, resaltó.





Enfatizó que el conductor que “textea” mientras conduce, tiene 23 veces más posibilidades de verse involucrado en un accidente, que alguien que lo no hace.



Indicó que actualmente el porcentaje de conductores que utiliza el servicio de mensaje de texto mientras conduce es más elevado entre los conductores jóvenes o con poca experiencia.



Asimismo, puntualizó que la conducción segura de un vehículo requiere que el conductor se encuentre totalmente enfocado en esta actividad.



En ese sentido, señaló que la utilización de un teléfono celular produce cuatro diferentes tipos de distracciones: visual (desviar la vista del camino), manual (quitar las manos del volante), auditiva (identificar el timbre de llamada o mensaje entrante) y cognitiva (desviar la atención de lo que se está haciendo).



Por lo tanto, el médico urgenciólogo del IMSS recomendó a la población lo siguiente: utilizar dispositivos de manos libres, si es necesario realizar una llamada o mandar un mensaje de texto, se debe de orillar o estacionar el vehículo para realizar esta acción de forma segura.



Finalmente, el doctor Héctor Payán Valdez recalcó la importancia de hacer conciencia y prevenir los accidentes, tras destacar que primero está la vida del conductor y los ocupantes del vehículo, así como el resto de las personas a quienes se pueden llegar afectar en un percance vial, que el contestar una llamada o mandar un mensaje de texto mientras se conduce. 14/12/2017

