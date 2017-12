Alertan por agua nieve y nieve en Chihuahua y Juárez Advierte Protección Civil de segunda tormenta invernal que afectará gran parte del territorio estatal con precipitaciones y bajas temperaturas de hasta -8

Pide ubicar refugios temporales y llamar al 911 en caso de emergencias

La segunda tormenta invernal podría presentarse este viernes en el territorio estatal junto con el Frente Frío No. 16, lo que traerá agua nieve y nieve en la zona fronteriza, principalmente Juárez, Janos, Sueco y Villa-Ahumada, en Chihuahua capital y en las partes altas de las regiones suroeste, sur y sureste, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, quien reiteró el aviso preventivo de alerta a la población.



Protección Civil informó que en la mayor parte del territorio estatal se espera descenso de temperaturas, nevadas y lluvias, derivadas de un nuevo frente frío que arribará a partir de hoy por la noche y continuará hasta el sábado, por lo que exhorta a la población para que extreme precauciones.



La CEPC exhorta a la población a ubicar los refugios temporales, y en caso de emergencia llamar al 911. Asimismo, conducir vehículos con precaución, evitar transitar por superficies congeladas, abrir 15 centímetros de una o dos ventanas para tener una adecuada ventilación interior si se usan calentones y calefacciones. De igual manera, no dejar calentones encendidos antes de ir a dormir.



Muy importante proteger las tuberías con materiales aislantes, resguardar mascotas de la intemperie, abrigarse bien, no exponerse a cambios bruscos de temperatura.



La CEPC dio a conocer que este fenómeno climatológico viene acompañado de una masa de aire frío que interacciona con una corriente de chorro con entrada de humedad procedente del Océano Pacífico.



Esta situación provocará lluvias y agua nieve en las regiones noroeste, occidente, centro, suroeste, sur y sureste del estado, sobre todo en partes altas de la región serrana del Estado.



Las precipitaciones pueden presentarse en los municipios de Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Galeana, Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Ascensión, Ahumada, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Temosachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Coyame del Sotol, Bocoyna, Morelos, Guazapárez, Maguarichi, Carichí, Urique, Batopilas, Guachochi, Nonoava, Balleza, Hidalgo del Parral, El Tule, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Francisco de Borja, Dr. Belisario Domínguez, Satevó, Rosales, Julimes, Delicias, Saucillo, Camargo, San Francisco de Conchos, Rosario, Valle de Zaragoza, Huejotitán, La Cruz, Jiménez, Allende, Matamoros, López y Coronado.



Las temperaturas oscilarán entre 2 y 8 grados bajo cero en varios municipios. En ciudad Juárez se esperan lluvias y agua nieve el viernes por la tarde, con mínima de 2 bajo cero en la mañana y 10 grados por la tarde. En la ciudad de Chihuahua mínima de 3 bajo cero y máxima de 8 sobre cero.



Para la madrugada del sábado se espera menor intensidad del fenómeno, aunque las precipitaciones continuarán en las regiones suroeste, centro sur, sur y sureste, con posibilidad de lloviznas, agua nieve o nieve en Guadalupe y Calvo, Balleza, Morelos, Guachochi, Batopilas, Bocoyna, Uruachi, Urique, Chínipas, Cusihuiriachi, Carichí, San Francisco de Borja, Dr. Belisario Domínguez, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, Saucillo, Camargo, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Huejotitán, El Tule, Jiménez, Allende, López, Coronado, Matamoros, Santa Bárbara e Hidalgo del Parral.

14/12/2017