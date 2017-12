Se redujo la deuda y no se pedirá un peso: GPPAN

El cierre de comparecencias ante el Congreso le correspondió al propio Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien destacó en los egresos que tan solo en salud y educación se utilizará el 50% del presupuesto.



Respecto a la presentación que hiciera el Secretario de Hacienda, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional emitió un comunicado en el que resalta el no incremento de impuestos y el aprovechamiento que hará el gobierno estatal de los recursos carreteros con la recuperación de éstos a través de un dictamen que emitiera el congreso en días pasados. Argumenta que "esto ayuda en gran medida pues serán más de 4,300 millones de pesos que antes no entraban a la tesorería del estado, sino que además estaban comprometidas y en el futuro podrían ser hasta vendidas; pero ahora el gobierno estatal contará con este recurso, lo que es favorable para los chihuahuenses", destaca el comunicado.



Refieren además el incremento del recurso propio, el cual será 12% más respecto a 2017: "a los chihuahuenses nos conviene se incrementen los ingresos propios y somos el tercer estado en ingresos, nos supera Nuevo León y la ciudad de México, pero en la capital del país cobran el impuesto predial, mientras que en nuestro estado lo cobran los municipios, y si ocupamos el tercer lugar en recaudación quiere decir que algo están haciendo bien en la Secretaría", detallan, anticipando además "que estos incrementos, los ahorros y la eficiencia administrativa traen consigo mayores participaciones federales".



El comunicado recuerda asimismo la política de austeridad impulsada hace un año: "tenemos datos del ahorro por la austeridad, fueron alrededor de 1,500 millones de pesos que fueron utilizados en rubros con marcados rezagos; los diputados del PAN confiamos en las políticas que propone la Secretaría de Hacienda pues su eficiencia demostrada trasciende expectativas y esto es favorable para Chihuahua".



Destacan además la disminución de la deuda cuyo monto "era cercano a los 50 mil millones al tomar protesta el Gobernador Corral, hoy se deben 47 mil millones, quiere decir esto que la eficiencia del Secretario Fuentes Vélez logró reducir poco más de 2,000 millones de pesos a la deuda; pero además, la propuesta presentada no contempla el contratar deuda alguna y esto habla de la capacidad en el equipo de Hacienda, es un trabajo que trasciende a la necesidad del estado y por eso los diputados del PAN aprobaremos la propuesta que presentan", anticipan así la postura del GPPAN ante la cercana aprobación al presupuesto 2018.

15/12/2017