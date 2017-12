Acude el Secretario de Hacienda al Poder Legislativo a explicar en qué será usado el presupuesto para el 2018

El Secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez, compareció este día ante diputados locales, a fin dar respuesta a las preguntas, comentarios e inquietudes de los legisladores, respecto al presupuesto de egresos solicitado para el Ejercicio Fiscal 2018.



Al dar inicio a su comparecencia, el funcionario señaló que se estima que para el ejercicio fiscal 2018 el Estado tenga un crecimiento del 5.2% respecto del presente año.



Informó que el Estado solicita para ejercer en el próximo año, un monto de 64 mil 110 millones 488 mil 361 pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento respecto del año 2017, esto sin incluir los 2 mil 800 millones de pesos que en la Ley de Ingresos del 2017 se presupuestaron como un ingreso de una bursatilización que no se realizó.



Señaló que los ingresos propios del Estado, tienen un incremento del 17 al 22 por ciento para el año 2018, y en lo que corresponde a las Participaciones, Aportaciones y Transferencias Federales no tienen un movimiento significativo.



Explicó que el gasto será priorizado en un 35 por ciento para educación $23,366,566,445; para seguridad, un 7 por ciento $4,641,650,459; en salud se invertirán $8,524,486,271, lo que representa un 13 por ciento, entre otros rubros.



Ante la serie de cuestionamientos realizados por los legisladores mencionó que se hará un enfoque especial a la perspectiva de género, niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos mayores, mujeres, personas de pueblos indígenas, con discapacidad, jornaleros y migrantes.



Respecto al cuestionamiento de la situación de la deuda pública actual, informó que al 31 de noviembre es de 47,716, 029, 362 de pesos, por lo que su saldo disminuyó en 2 mil millones de pesos, y aseveró que ésta no incrementará.



Respondió que en lo que respecta a la ley de ingresos, se contemplan dos nuevos impuestos en actividades de casinos.



Al ser cuestionado sobre el aumento o no del costo de la revalidación vehicular, informó que no tendrá aumento y se mantendrán los incentivos por pronto pago durante los primeros tres meses del año entrante.



También respondió que se seguirá con esquemas de austeridad en el gasto operativo, e informó que el ICHISAL tiene un crecimiento de 192 millones de pesos, y ya se están homologando algunas plazas en las que se tenía un déficit, y se mantendrá un abasto suficiente de medicamentos.



Resaltó también que se contempla un ingreso aproximado de 2 mil 821 por peaje, ya que a partir de este año, éste se regresa al Estado y no se va la empresas Fibra Estatal.



Enfatizó que el 58 por ciento de ingreso federal está etiquetado desde su origen y el no etiquetado ya tiene un destino específico.



Para finalizar, la Presidenta del Poder Legislativo, diputada Karina Velázquez, agradeció al funcionario estatal su disponibilidad y atención al llamado realizado por los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, para conocer el desglose del paquete fiscal para el año 2018. 15/12/2017