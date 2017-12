Pide Gustavo Alfaro a SEDESOL cumpla con el pago de pensión a Adultos Mayores

El Diputado del PAN Gustavo Alfaro Ontiveros, pidió a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que cumpla con el pago de la Pensión al Adulto Mayor denominado “65 y más” en Chihuahua, correspondiente al periodo de noviembre y diciembre, y que este sector de la población pueda recibir dicho ingreso antes de los festejos navideños.



Lo anterior luego de que la dependencia federal publicara un comunicado en el que pospone, hasta nuevo aviso, la entrega de giros telegráficos a los beneficiarios de dicho programa para el bimestre noviembre-diciembre.



Ante esta situación, Alfaro Ontiveros comentó que no se puede dejar a los adultos mayores sin esta entrada de dinero, ya que muchos de ellos dependen únicamente de este ingreso.



No es la primera vez que el Diputado Alfaro se solidariza con este tipo de demandas. En días pasados presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para que los ex braceros chihuahuenses reciban el rezago de pagos faltantes por concepto del Fondo de Ahorro Campesino que se les descontó semanalmente durante el tiempo que trabajaron en Estados Unidos.



Así mismo, el legislador también se solidarizó con los trabajadores de (SEDESOL) sección Chihuahua, quienes se manifestaron para que dicha secretaría federal cumpla con el pago de prestación anual de bonos navideños. “La SEDESOL tendrá que hacer un esfuerzo por cumplir con este derecho que tienen los trabajadores”, apuntó. 21/12/2017