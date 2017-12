Injustificada irrupción del Barzón en sesión del Congreso: Diputada Patricia Jurado

Patricia Jurado, Diputada por el Distrito 01, reprobó el comportamiento de miembros del Barzón que irrumpieron violentamente en la sesión del Congreso en la que se buscaba aprobar el paquete económico 2018. Indicó que es evidente que la acción liderada por Heraclio Rodríguez no buscaba un beneficio social sino uno personal.



“Es muy lamentable que esta persona sea capaz de golpear a una diputada con tal de conseguir una candidatura. No había justificación para su irrupción en la sesión del día de hoy, nos hemos estado reuniendo con ellos durante todo el año para atender sus demandas y el último mes de manera más frecuente precisamente para incluir estas necesidades en el presupuesto 2018.” Indicó la legisladora y agregó que ella personalmente ha atendido en diversas ocasiones a los distintos grupos campesinos, incluso los ha acompañado a las dependencias federales para realizar gestiones a favor del campo, por lo que es falso que no se les haya atendido.



La Diputada panista, miembro de la comisión de Desarrollo Rural, indicó que, como resultado del diálogo previo entre los diputados y los grupos campesinos, el Congreso destinó en el presupuesto de egresos una cantidad importante para distintos programas relacionados con el campo como compra de fertilizante, maíz rolado, etc. Además, está contemplado que este mismo año se dé inicio a la operación del Fondo para la Transición Energética del Campo, iniciativa presentada por la Diputada Jurado y aprobada por el Congreso del Estado hace unas semanas. Sin embargo, aclaró que la molestia del grupo se dio porque querían una asignación del recurso de manera personalizada: “Es inaceptable pensar que les vamos a otorgar recursos personalizados, el presupuesto debe beneficiar a todos los productores, no a grupos específicos.”



Patricia Jurado finalizó diciendo que como Diputada y como productora del campo, rechaza esta conducta agresiva con claras intenciones electorales, ya que mancha la imagen de los campesinos chihuahuenses que trabajan de manera honrada día a día. “Desafortunadamente, Heraclio se aleja cada vez más de los ideales reales que iniciaron este movimiento y trabaja solamente para beneficiar su imagen personal.” 21/12/2017