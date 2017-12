Recomienda IMSS a diabéticos no descuidar su dieta en las fiestas navideñas • El paciente puede recaer y de no ser atendido a tiempo, pueden sufrir consecuencias fatales

• Es importante que todos los familiares contribuyan en realizar menús saludables



No respetar la dieta recomendada para pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, podría generarles reacciones adversas como descompensaciones cardiovasculares y metabólicas.



Así lo indicó María de Lourdes Quiñones, nutrióloga especializada adscrita al Hospital General Regional (HGR) No. 1 del IMSS (Hospital Morelos), quien comentó que para estas fiestas, los pacientes diabéticos deben omitir completamente los platillos como buñuelos, tamales, sopas de pasta, ensaladas dulces, guisos grasosos, refrescos, ponches endulzados y bebidas alcohólicas.



La nutrióloga advirtió que las principales consecuencias por no respetar la dieta son el aumento en niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol y descompensaciones cardiovasculares con malestares como dolor de cabeza, desmayos, acidosis metabólica, entre otros, que ocasiona que el paciente recaiga y tenga que recurrir a los servicios de urgencias, ya que de no ser atendido a tiempo, pueden sufrir consecuencias fatales.



Es importante que todos los familiares contribuyan en realizar menús saludables, pues el hecho de tener pacientes diabéticos en la familia incrementa la posibilidad de que alguno más desarrolle la enfermedad, además de que Chihuahua es un estado con una alta incidencia de esta enfermedad.



Quiñones explicó que se pueden contemplar menús como el pavo al horno (sin mucha grasa), ensaladas frescas de verduras con aceite de oliva y limón, ensalada de espinacas y fruta pero sin endulzantes adicionales, mejor con yogurt natural y nueces; para beber es preferente utilizar ponches sin alcohol, endulzados con la glucosa natural de la fruta y aguas frescas con sustitutos de azúcar.



Hay que generalizar la alimentación sana y adaptar el menú a la necesidad de todos, lo sano no le hace daño a nadie; fomentar la práctica deportiva o procurar ejercicios en el hogar, pues es común que durante la temporada de frío se adopten actitudes sedentarias, agregó la especialista del Instituto.



Refirió además que sí el consumo es en restaurantes, se recomienda pedir alimentos con poca grasa; si el establecimiento no está adecuado a las necesidades del paciente diabético se puede elegir platillos típicos como el pavo y otros que contengan fibra, pues ésta, ayuda al organismo en la absorción y eliminación de grasas excesivas. Todo ello sin dejar de lado el consumo suficiente de agua.



Es así, que el IMSS a través de sus áreas especializadas hace un atento llamado a los derechohabientes para que adopten una alimentación balanceada así como inculcar hábitos saludables a su familia, especialmente a los pacientes diabéticos quienes deben conservar la dieta recomendada para prevenir riesgos.

22/12/2017