Muy grave que Yako minimice violencia contra las mujeres: diputadas del PAN

Después de los actos de violencia en la sesión del Congreso y de que

miembros del Barzón atacaran a Isela Torres, diputadas del grupo parlamentario del PAN en el Congreso dijeron que es indignante que Yako Rodríguez se estuviera riendo en el momento de las agresiones, como se puede observar en los distintos videos difundidos por los medios de comunicación, y que posteriormente minimizara el ataque llamándolo "un empujoncito", además de burlarse de las intenciones de la Diputada Torres de proceder legalmente.



Las panistas dijeron que ninguna circunstancia justifica la violencia y menos contra una mujer. "Todo acto de violencia contra las mujeres debe ser denunciado para que se castigue y se evite que vuelva a suceder" indicaron.



La Diputada Liliana Ibarra calificó de lamentables estos hechos y exhortó a sus compañeras y compañeros a no ser permisivos en cuanto a estas conductas, pero sobre todo llamó a no tolerar la violencia contra las mujeres. Por su parte, la Diputada Patricia Jurado dijo que era evidente que las acciones violentas parte del Barzón no buscaban un beneficio social sino uno personal. "Es lamentable que Yako sea capaz de golpear a una diputada y justificar la violencia, con tal de conseguir beneficios personales".



Estás declaraciones se dieron luego de que Yako Rodríguez ofreciera una rueda de prensa posterior al ataque al Congreso, en la que tachó a la diputada Isela Torres "de tener la piel muy sensible". "¿Apoco nos van a denunciar por darle un arrempujón a una diputada?" dijo el barzonista y agregó "son empujones, al que no le gusten los pisotones que no se meta al baile, son cosas que tienen que pasar”. 22/12/2017