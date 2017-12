Exige PRI investigación a panistas relacionados con el homicidio de la periodista Miroslava Breach

Lamentable que se pretenda encubrir y, peor aún, confundir a la opinión pública. Necesaria la intervención federal para indagar sobre este aspecto de la investigación.



Convoca dirigente del PRI a la Fiscalía del Estado y al resto de los partidos políticos a revisar conjuntamente antecedentes de quienes vayan a ser postulados a cargos de elección popular



Nos debemos a la sociedad y ésta requiere total probidad de las fuerzas políticas y candidatos: Omar Bazán



El PRI demandó investigación a fondo y transparencia en la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach y particularmente cero encubrimiento a personas del Partido Acción Nacional que aparecen en las indagatorias de la Fiscalía General del Estado.



Omar Bazán pidió al gobierno estatal que la investigación vaya al fondo y se deslinden responsabilidades sea quien sea, incluso es importante que la autoridad federal realice una indagatoria.



En la reciente vinculación a proceso de un implicado así como en investigaciones que realizan los medios de comunicación, dijo, surgieron los nombres de personalidades panistas, entre ellos al ex alcalde de Chínipas, el actual vocero del Comité Directivo Estatal y hasta el año pasado, del actual secretario particular del gobernador Javier Corral, lo cual debe ser debidamente aclarado al igual que otros asesinatos de periodistas.



Es urgente que las autoridades aclaren la participación o no de estas personas “porque lo peor que puede ocurrir es que el Estado pase por alto un punto tan delicado como este en las indagatorias que realiza la Fiscalía”, sostuvo Bazán Flores.



El dirigente estatal del PRI hizo un llamado a la Fiscalía General y a los partidos políticos para que una vez definidas las precandidaturas a puestos de elección popular, se establezcan los mecanismos que sean necesarios para revisar antecedentes y si alguien está sujeto a una investigación, le sea negado su derecho a participar en la contienda electoral y por ende quede sujeto ante la autoridad correspondiente.



Nos debemos a la sociedad y ella requiere probidad de las fuerzas políticas y de quienes aspiren a cargos de elección popular, señaló por último el dirigente estatal del PRI. 29/12/2017