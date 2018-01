Durante enero, descuento del 12% en el pago de predial

Como cada año, la Tesorería Municipal recuerda a todos los ciudadanos el descuento ofrecido del 12% directo en el impuesto de predial, durante el mes de enero, a partir del día 2 hasta el 31.



“Es importante que los ciudadanos aprovechen el descuento que ofrecemos cada inicio de año, ya que sólo en los meses de enero, febrero y marzo, con diferente porcentuaje, brindamos el descuento directo al impuesto predial, es la única etapa del año en la que hacemos estos descuentos” señaló la tesorera municipal, Aida Amanda Córdova Chávez.



De igual manera, destacó que la instrucción de la alcaldesa, Maru Campos Galván, fue clara al señalar que por segundo año consecutivo las personas de la tercera edad, madres y padres solteros, viudas o viudos, jubilados y pensionados, podrán obtener un descuento de hasta el 50 por ciento en el pago del predial, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.



Durante el mes de enero, el Gobierno Municipal realiza convenios con asociaciones para la recepción de pagos de predial, entre ellas se destacan Fonacot, Smart, Oxxo, Alsuper, así como todas las instituciones bancarias, Bancomer, Banorte, Santander, Scotiabank, Banamex, HSBC, Ban Bajío, entre otras.



También pueden cubrir su adeudo desde su automóvil mediante el Auto-Pago, en la unidad móvil ubicada en las Calles 6ª y Mina, al exterior del edificio de Tesorería.



La consulta de adeudos y el pago del impuesto podrá realizarse en línea a través de la página oficial de Municipio http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Servicios/Predial o de manera personal en las siguientes sucursales, aceptando pagos a 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (Scotiabank, Santander y Bancomer).



Tesorería Municipal (Calle 6ta y Mina) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Tesorería Plaza de Armas (Av. Independencia y Victoria, Col Centro) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Sucursal Centro (Av. Independencia #800-B, Col Centro; Casi esquina ocn Ojinaga) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Parque Fundadores (C. Miguel Barragán y Portugal Kiosco Cibernético.) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Alsuper Nogales (Av. Cristóbal Colón Esq. con Circuito Universitario Local #6.) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Desarrollo Urbano (C. Presa Chuvíscar #1108.) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Villa Juárez (C. 3ª y 16 de Septiembre s/n) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00hrs. Sábados: 8:00 a 14:00 hrs.

Rastro TIF (Perif. Lombardo Toledano No. 13401.) Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00hrs.

Unión Ganadera (KM. 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.) Horario: Lunes a Viernes: 8:30 a 15:00 hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 hrs.

Relleno Sanitario (KM. 7.5 Carretera Aldama.) De Lunes a Sábados: 8:00 a 15:00 hrs.

Seguridad Pública Norte (Av. Homero #500.) Horario Lunes a Domingo 24 Hrs.

Seguridad Pública Sur (Av. Pacheco #8800.) Horario Lunes a Domingo 24 Hrs.

30/12/2017