Exhorta el IMSS a tener cuidado con los ejercicios para bajar de peso Las abdominales y hacer rutinas de pesas sin precaución, pueden causar lesiones permanentes en la columna vertebral

El ejercicio es bueno, pero deben tomarse en cuenta ciertas medidas de seguridad para proteger al cuerpo de lesiones que es posible no aparezcan de inmediato, pero que con el paso del tiempo pueden dar problemas.



Por lo general es en la parte del vientre donde es más notorio el acumulamiento de grasa, por eso la gente, en su intento de eliminar lo que ellos consideran “defecto corporal”, se someten a intensas rutinas de ejercicio que sin la debida protección, pueden afectar la espalda.



Así lo explicó el doctor Ismael Rodríguez Chávez, coordinador auxiliar de Salud Pública en el IMSS Chihuahua, quien además mencionó que algunas personas piensan que al comer poco y hacer rutinas extenuantes de abdominales, sentadillas, ejercicios con barras y mancuernas de elevado peso, bicicletas y caminadoras estáticas lograrán bajar rápidamente de peso, pero sólo conseguirán una descompensación y lesiones en la espalda.



El especialista comentó que este tipo de rutinas deben practicarse siempre bajo la supervisión de personal con experiencia, que recomienden medidas de precaución contra lesiones, las cuales pueden ocasionar desde un pequeño desgarre de músculos, hasta lesiones en la espalda, que a largo plazo pueden llegar a ser incapacitantes.



Cualquier ejercicio por sencillo que parezca si se hace de manera incorrecta e intensa, puede causar lesiones. Para todas las rutinas que impliquen cargar peso, se recomienda el uso de un cinturón, además de hacerlo de una manera que no recaiga directamente a la columna vertebral, sino en el apoyo de algunos músculos de las piernas.



La alimentación no debe eliminarse para poder bajar de peso, porque lo único que se lograría sería sentirse mal físicamente y con falta de energía. Al contrario, al consumirla de manera balanceada y en cantidades correctas, junto con la activación física, se lograrán excelentes resultados.



El Seguro Social exhorta a todos los derechohabientes a programar su chequeo anual PREVENIMSS para que verificar su salud y si requieren bajar de peso, además de una alimentación balanceada, siempre incluyan en el ejercicio la rutina básica diseñada por gente experta, plasmada en la “Cartera de Alimentación Correcta y Actividad Fisica”, que contiene consejos para estilo de vida saludable sin riesgo de lesiones. 02/01/2018