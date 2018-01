Horóscopo Chino y predicciones 2018 del Año nuevo chino del Perro de Tierra El Año Nuevo chino 2018 empieza el 16 de febrero de 2018

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Perros: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Durante el año 2018, y Una vez que el Año del Gallo 2017 ha terminado, los nativos de los 12 signos del zodiaco chino tienen que mostrar tolerancia y empatía hacia los otros para preservar su equilibrio kármico, especialmente si desean evitar conflictos innecesarios.



De hecho, 2018 esta dominado por el elemento Tierra en su forma Yang, y es un año lleno de acontecimientos, marcado por los problemas de seguridad y de aumento de los movimientos sociales conservadores dentro de la sociedad.



Perro 2018 - Horóscopo chino 2018 para el Perro en el Año del Perro de Tierra .-



Muchas voces en todo el mundo alzan resaltando la importancia de los valores universales del diálogo y de la solidaridad, valores característicos del signo chino del Perro. El egoísmo, la codicia y la ignorancia son el origen de una fuente importante de las desigualdades en el mundo, así solamente un impulso social y cultural, en el nivel individual y colectivo, pueden dar una nueva esperanza a los millones de personas que todavía sufren de la negligencia, de la indiferencia y del rechazo de su comunidad.



Estilo de vida y salud



El Año del Perro de Tierra 2018 es un buen período para cambiar de estilo de vida (tiempo de dejar de fumar o cambiar de residencia) y el iniciar nuevos proyectos empresariales.



También se espera que algunos de nosotros podrán experimentar breves períodos de soledad o de melancolía transitoria. Sin embargo, este tiempo debe alimentar las más sensibles y creativas de las mentes entre nosotros. Para el resto, estos momentos pueden resultar un descanso en la ejecución de sus planes de vida, que se retrasan hasta el año siguiente.



Los individuos cuyo mapa de energía de los elementos de la astrología china muestran un exceso de Agua y de Madera son más susceptibles que otros a las fluctuaciones específicas de 2018, Año del Perro de Tierra.



Dinero, carrera y fortuna



La satisfacción y la alegría causada por el éxito de los proyectos realizados en el año anterior, el Año del Gallo del Fuego 2017, sólo pueden ser apreciados completamente en el contexto de la distribución equitativa de los recursos creados.



Para las personas cuyo elemento predominante en su horóscopo de vida es Tierra, una estabilidad especial durante todo el año 2018 debería permitirles organizar su vida personal y profesional de forma segura y eficaz.



Recordemos que el elemento primario del signo del Perro es el elemento Tierra, seguido de fuerzas secundarias proporcionadas por el Fuego y el Metal. El ciclo creativo del Fuego, de la Tierra y del Metal significa que el dinero puede venir a aquellos que deciden optar por la honestidad y la equidad en sus relaciones. Las empresas que garanticen el bienestar y la salud de sus consumidores, en particular mediante el aumento de las inversiones en las áreas de reciclaje y de las energías renovables, serán recompensados con un aumento de sus ingresos.



De acuerdo con los preceptos del WuXing y del ciclo creativo de los 5 elementos de la cosmología china, la Tierra crea el Metal. Con el fin de obtener éxito y alegría durante todo el año, es propicio mostrar su solidaridad y hermandad, para que la justicia noble y el vigoro del Perro de Tierra se vuelva riqueza material y espiritual.



Las fantasías y excentricidades del año pasado (Año del Gallo de Fuego) se olvidan pronto. De hecho, los Años del Perro no son propicios a los residuos y a los gastos innecesarios. En 2018, el éxito, en el amor como en el trabajo, depende principalmente de la calidad de la comunicación entre las personas, y aprender que el ser desinteresado y generoso puede traer la promesa de una cosecha más generosa a cambio.



Justicia social e innovación



Repetido una vez cada 60 años en el calendario chino, el Año del Perro de Tierra es un marcador de gran alcance en la vida de los hombres y de las mujeres, ofreciendo, cuando ocurre, una nueva interpretación de nuestra condición humana. La fuerza de carácter, la educación, la moral, la vida social, la salud y el cuidado de nuestros mayores, están todas las preguntas fundamentales que deben ser revisadas y mejoradas durante este período crucial. La aparición de nuevos autores y filósofos, tanto como la reedición de textos olvidados por los grandes escritores y poetas clásicos, deben despertar y alimentar a esta toma de conciencia colectiva.



También podemos esperar el nacimiento de nuevos proyectos industriales ambiciosos, remodelando por completo los modos de producción y explotación de los recursos energéticos, particularmente en el campo de la energía solar, que ahora ha madurado suficiente para convertirse en una de las principales fuentes baratas de energía eléctrica, tanto en transporte como en casa. Todas las iniciativas que muestran una contribución a la reducción de la contaminación y a mejorar la calidad de vida son alentadas y financiadas por la mayoría de los estados, las grandes instituciones financieras e industriales en todo el mundo.



Las acciones basadas únicamente en la unidad individual y la demagogia se desenmascaran y son rechazadas por la mayoría, dando un paso durante este período a los valores más universales de empatía y de justicia social.



El elemento Tierra en su forma Yang, asociado al signo del zodiaco chino del Perro, -al igual que una montaña mira sobre los seres humanos que viven en el borde de su vestido de piedra-, vibra desde el interior con el temblor de la verdad y de la justicia, incluso para algunos de nosotros que no lo queremos oír.



Relaciones amorosas y familia



En 2018, la significación y la importancia de la familia son esenciales para la realizacion de las aspiraciones de todos los 12 de los signos del zodiaco chino. Si por casualidad, eres solter@ durante este ciclo anual, no deberías tener problemas para encontrar una pareja antes del próximo Año Nuevo Chino.



Debemos recordar que el signo del zodiaco chino del Perro, símbolo de la inteligencia y de la protección, también se puede convertir en un período sensible, no solo para los activistas y estudiantes, sino también para los ciudadanos ordinarios. La sensación de privación de esperanza y de exclusión social, podrán moverlos a exigir cambios radicales en sus condiciones de vida, y preservar el futuro de sus hijos.



A menudo, se dice que los Años del Perro son portadores de conflictos violentos. En realidad, sólo los Años del Perro de Metal pueden estar relacionados con energías de disolución y movimientos bélicos a causa de su Metal reforzado. El proximo Año del Perro de Metal está planificado en 2030.



Horóscopo chino 2018 para la Rata en el Año del Perro de Tierra.- Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Ratas: 1924, 1934, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020



La rata es sin duda uno de los animales más inteligentes de los 12 signos del zodiaco chino. Curiosa y carismática, la rata tiene una tendencia persistente a sistemáticamente favorecer a sus propios intereses, tanto en sus relaciones sociales y profesionales.



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para la Rata



El Año del Perro de Tierra 2018 es un año de descanso con efectos benéficos a largo plazo, durante el cual los nativos del Año de la Rata sienten la necesidad de tomarse el tiempo para descansar y recargar, lejos del movimiento ruidoso del mundo.



En 2018, la Rata puede esperar vivir un año bastante mixto en general. El primer signo-animal del calendario chino se ve obligado a redoblar sus esfuerzos y a ser particularmente paciente cuando se refiere a su vida privada.



Precaución también es necesario en 2018 para la Rata profesional, que se debe concentrar discretamente en la construcción de nuevos proyectos, en lugar de aventurarse en unas inversiones que pueden ser peligrosas y riesgosas para ella durante un Año del Perro.



Amor, nacimiento y reuniones



Dentro de su familia, las tensiones temporales pueden alterar la tranquilidad de la Rata. No se puede excluir la posibilidad de una separación a corto plazo.



Durante el Año del Perro de Tierra 2018, los solteros son llevados a diferenciar entre una pasión efímera y el amor verdadero. La Rata cuya relación sentimental es reciente pero sólida no debe tratar de formalizar su unión por un matrimonio durante el curso del año lunar chino 2018. Es bueno recordar que para la Rata, un año del Perro no es propicio para un matrimonio.



Por último, nuevos encuentros amistosos e interesantes vienen a aclarar la vida cotidiana de la Rata a lo largo del año.



Trabajo y vida social



Desde el punto de vista profesional, las alianzas de negocios beneficiosas se desarrollarán, bastante lejos del lugar de residencia de la Rata. Como resultado, la Rata puede tener que viajar más a menudo que de costumbre, en compañía de socios y colaboradores.



Sin embargo, la Rata también debe enfrentar situaciones inesperadas y molestas. Es muy posible que alguien lo mantenga responsable de sus actividades profesionales por razones equivocadas con el fin de debilitarlo, o incluso que alguien podría estar tratando de espiar su actividad empresarial. Por lo tanto, es muy importante que la Rata se asegure de que esconda sus posesiones más valiosas y redoble su vigilancia con respecto a sus inversiones. Los problemas de rendición de cuentas pueden surgir en el caso opuesto, ya que la Rata puede terminar en situaciones inextricables en las que no tendrá control ni ningún medio de acción.



En 2018, la Rata hace bien en permanecer cautelosa, así como para no entrar en el centro de atención. Es más bien del interés de la Rata dar un paso atrás y concentrarse en la dimensión creativa de su trabajo, con el fin de diseñar nuevos proyectos que en última instancia resultará ser extremadamente rentable para sus finanzas y beneficioso para su bienestar personal y familiar.



Suerte y prosperidad para la Rata en 2018



Momentos más favorables para la Rata en 2018: Mes del Dragón (Abril 2018), Mes del Mono (Agosto 2018), Mes de la Rata (Diciembre 2018), Mes del Búfalo-Buey (Enero 2019)



Período menos favorable: mes del Caballo (junio de 2018)



Horóscopo chino 2018 para el Búfalo en el Año del Perro de Tierra.-



Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Búfalos (Bueyes): 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021



Entre los 12 signos del calendario chino, el segundo signo del zodiaco chino esta sin duda el más conservador y el más apegado a su familia y a los valores tradicionales. Trabajador y perseverante, el Búfalo también es celoso, propenso a dejarse llevar por una de sus rabietas legendarias.



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para el Búfalo



En 2018, el Búfalo debe aprender a dominar su ira, y tener cuidado de no exceder los límites con sus familiares y seres queridos. Durante el Año del Perro de la Tierra 2018, el Búfalo tiene la oportunidad de aprender que todos no tienen la misma fuerza y edicación que él.



En 2018 la paciencia del Búfalo se pone a la tensión. Sin embargo, el año es bastante bueno en general.



Amor, nacimiento y reuniones



La visita sorpresa de un pariente puede perturbar al Búfalo en sus hábitos, tanto como la armonía de su hogar, especialmente si esta visita se extiende más allá del límite de lo que uno consideraría apropiado.



El compartir de una propiedad o la discusión sobre una herencia son también una fuente potencial de tensión con otros miembros de la familia. Sin embargo, el Búfalo debe permanecer tranquilo y no dudar en posponer cualquier conversación caliente, cuando se producen.



El nacimiento en 2018 de un bebé del signo del Perro de Tierra, no es ideal para el Búfalo, especialmente si él desea llevarse bien con su hijo. Es realmente mejor esperar hasta 2020, el Año de la Rata de Metal. De hecho, la Rata es el amigo secreto del Búfalo.



Trabajo y vida social



En 2018, y en varias ocasiones, el Búfalo emprendedor debe tener la tentación de cuestionar a su junta directiva, o de pedir a un colaborador antes valioso que abandone su empresa. Durante estos momentos de duda y de crisis, el Búfalo debe trabajar por sí mismo para tratar de comprender si el problema proviene de otros o más bien de su intolerancia crónica e incapacidad para aceptar en otros las faltas que no posee.



En 2018, el Búfalo también se ve obligado a hacer varios viajes en el país o en el extranjero, para resolver asuntos urgentes que no le deleitan particularmente. Las cuestiones de principio o de ética están entonces en la agenda. La presencia de una nueva persona en su entorno de trabajo directo podría alterar su vida cotidiana, al igual que la eventual traición de un aliado de larga data.



A pesar de un ambiente en el que se siente frágil y en el que cree que sólo puede confiar en sí mismo, contra todas las expectativas, el Búfalo debe, por el contrario, recibir una ayuda muy valiosa de antiguos conocidos y amigos fieles.



Suerte y prosperidad para el Bufalo en 2018



Momentos más favorables al Búfalo en 2018: mes de la Serpiente (mayo de 2018), mes del Gallo (septiembre de 2018), mes de la Rata (diciembre de 2018), mes del Búfalo (marzo de 2018)



Período menos favorable: Mes de la Cabra (julio de 2018)

Dentro de la casa, la falta de discernimiento y de comprensión en la pareja puede ser la causa de disputas transitorias. El intercambio injusto de una propiedad importante a los ojos del Búfalo también corre el riesgo de sacarlo de su mente.



Las preocupaciones y ansiedades que a veces lo obsesionan desaparecerán de la noche a la mañana cuando el Búfalo se vuelva consciente de sus superficialidades.



En 2018, el Búfalo no debe perder de vista sus metas, y siempre mantener la fe en sus habilidades. La paciencia que el Búfalo podrá exhibir durante este período turbulento debe llevar, más adelante, frutas inesperadas y beneficiosas. Las experiencias sufridas durante el Año chino 2018 sólo pueden solidificar la resistencia del Búfalo, cuya robustez ya es legendaria. En el peor de los casos, el Búfalo estará listo para hacer un barrido limpio del pasado con el fin de reconstruir relaciones más sanas en el amor, la amistad y sobre todo en el trabajo.



Horóscopo chino 2018 para el Tigre en el Año del Perro de Tierra.-



Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Tigres: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para el Tigre



Durante el Año del Perro de la Tierra 2018, el Tigre aprende a compartir, y da una segunda oportunidad a aquellos que realmente lo merecen, empezando por sí mismo.



El Tigre es un encantador natural, dotado de un magnetismo irresistible. Valiente, a menudo imprudente, el Tigre nunca huye de la adversidad. Presionado por la depresión cuando se siente limitado por un trabajo que no le conviene, el Tigre en realidad no prevé ninguna posición para sí mismo aparte de ser un líder.



Por lo tanto, es muy común asociar trabajos compatibles con el Tigre con todos los títulos de trabajo que contienen la palabra "jefe", "director" o "manager". Otros signos del zodiaco chino deben mostrar cierta comprensión para el Tigre orgulloso y hermoso, ya que nunca puede sentirse plenamente vivo en ausencia de la satisfacción derivada de la dominación de su séquito.



Siempre a gusto en presencia de otros, el Tigre es un orador muy bueno, sabiendo perfectamente cómo transmitir sus emociones a través de los suaves tonos de su voz y de como mueve su cuerpo carismático. Su espíritu inquieto y rebelde no le impide aprovechar las oportunidades adecuadas cuando las olfatea. Constantemente buscando emociones intensas, el Tigre también tiende a actuar principalmente por la pasión. Por último, el Tigre tiene una inagotable reserva de amor para aquellos que han elegido para estar en su círculo íntimo, mientras que sus enemigos deberían tener problemas para dormir profundamente.



2018 es un año bastante bueno para el Tigre. El hecho de que el Tigre está en el mismo triángulo de afinidad que el Perro, animal del año 2018, le permite ser inmune a los problemas importantes que podría enfrentar durante este período. Sin embargo, algunas malas sorpresas de no gravedad o real riesgo pueden molestar al Tigre suficientemente para hacerle perder su temperamento.



Como muchos otros signos del calendario chino durante el año 2018, el Tigre es llevado a trabajar mucho ya dar de su tiempo mucho más que de costumbre.



Por lo tanto, el Tigre debe mostrar una tolerancia especial en 2018, y puede finalmente admitir que todos sus conocidos no pueden poseer la misma pasión y energía que él.



Sin embargo, el Tigre debe ser cauteloso, y evitar llegar agotado en tratar de resolver un problema del que no necesariamente entender todos los entresijos. Si no deja ir en el momento adecuado, el Tigre podría perder un tiempo precioso que habría hecho mejor para gastar en una situación más grave e insidiosa que podría muy bien ocurrir al mismo tiempo.



Al tomar unas vacaciones, el Tigre siempre debe recordar a beber mucha agua, así como para cuidar bien de su piel, limitando lo más posible su exposición al sol.



Durante el Año del Perro de la Tierra 2018, el Tigre se preocupa más por su bienestar espiritual, y descubre con asombro la fuerza y a protección beneficiosa de un comportamiento altruista. Más preocupado por preservar el medio ambiente, el tigre también evoluciona en sus hábitos de consumo. El tigre, si no era ya el caso, ahora tiende a favorecer el consumo de alimentos más saludables, estacionales y producidos localmente.



Amor, nacimiento y reuniones



En un nivel sentimental, el Tigre no debe esperar milagros en 2018. Especialmente porque el tiempo importante que el Tigre dedica a sus actividades profesionales será a expensas de su búsqueda de un compañero amoroso. La falta de benevolencia espontánea del Tigre por los pequeños defectos de otros no funciona a su favor si espera romper su celibato durante el Año del Perro 2018.



Por otro lado, 2018 es un buen año para las personas nacidas durante el Año del Tigre y que deseen casarse.



Para el padre o madre Tigre que desea dar la bienvenida a un nuevo miembro dentro de su familia, el nacimiento de un bebé Perro es una buena noticia. El carácter del Perro, lógico y clarividente en la edad adulta, es perfectamente compatible con el del Tigre. Siempre que el otro padre / madre sea compatible con el Perro (todos los signos del calendario chino pueden ser, excepto el Dragón, extremadamente incompatible con el Perro), la lealtad, la comprensión, el sentido de servicio y la admiración mutua son algunos de las muchas cualidades que un niño Perro puede contribuir al bienestar de su familia.



Aún en el nivel relacional, y especialmente entre sus amigos, el Tigre es llevado a pasar tiempo a pesar de sí mismo para componer con personas para las que no tiene afinidades reales. Por ejemplo, puede haber períodos de vacaciones en el mar o en las montañas, durante los cuales el alquiler común de una casa o un chalet impone promiscuidad inusual con amigos de amigos.



Trabajo y vida social



En el trabajo, las tareas repetitivas de su trabajo pueden potencialmente desgastar la determinación y la buena voluntad del Tigre profesional, e incluso darle vuelta levemente agresivo.



Sin embargo, también hay buenas noticias en el campo profesional para el Tigre en 2018, incluyendo la firma de nuevos contratos, gracias a su perseverancia y el apoyo de algunas de sus influyentes relaciones.



El compromiso con una causa humanitaria, o la ayuda y el apoyo a una persona o una familia en particular, pueden tomar un lugar prominente en la vida del Tigre durante el Año del Perro de la Tierra 2018.



En 2018, el Tigre se anima a controlar sus impulsiones, y evitar tanto como posible entregarse a la depresión. La apertura a los demás, y la capacidad de alcanzar a los necesitados, pueden a su vez traerle una ayuda preciosa, y despertar dentro de él una fuerza interior que él no sospechaba que tenía. Con un poco de suerte, el Tigre puede incluso pasar un Año Lunar 2018 formidable y satisfactorio.

Suerte y prosperidad para el Tigre en 2018



Períodos más favorables para el Tigre en el Año 2018: Mes del Caballo (junio 2018), Mes del Perro (octubre 2018), Mes del Cerdo (noviembre 2018)



Período menos favorable: Mes del Mono (agosto 2018)



Horóscopo chino 2018 para el Conejo en el Año del Perro de Tierra.- Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Conejos (Liebres, Gatos): 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011



El Conejo, cuarto signo del zodíaco en el calendario chino, es conservador, sutil y reservado. Aunque no le importaría estar en medio de la arena, el Conejo es ante todo un hábil estratega, muy bueno en la diplomacia.



Independiente y unido a su hogar, el Conejo no es demasiado ambicioso, y es capaz de mostrar rasgos de carácter snob, descuidado y perezoso.



Durante el Año del Perro de la Tierra 2018, las preocupaciones de los años anteriores se disipan, mientras que el Conejo finalmente comienza a reunir el fruto de sus esfuerzos.



2018 es un año muy bueno para el Conejo. Ya sea en el amor o en los negocios, el año lunar chino de 2018 es también una oportunidad para el Conejo para poner orden a su negocio.



El Conejo puede esperar alcanzar el éxito en todas las áreas que se dedica durante el Año del Perro de la Tierra 2018. El Conejo también maneja con gracia y habilidad para eludir cualquier situación de tensión o crisis que enfrenta en 2018.



Amor, nacimiento y reuniones



En el lado emocional, el Conejo soltero puede esperar enamorarse a primera vista en el curso del año chino del perro 2018. Sin embargo, y como consecuencia indirecta, el Conejo puede ser obligado a elegir entre el amor y la amistad. Pues a pesar de que pueden llevar una aparente máscara de benevolencia, las personas que el Conejo antes consideraba como amigos de toda la vida en realidad no desean su felicidad conyugal, con el fin de mantenerlo sólo para ellos.



En 2018, el Conejo que sólo ha estado en una relación sentimental por un corto período de tiempo debe tener cuidado de permanecer discreto, mantener una distancia saludable con su séquito acerca de su nuevo amor, y evitar hacer presentaciones oficiales hasta que haya establecido un sólido fundación para su pareja.



El Conejo no debe dudar en despertar al Gato que también duerme en él (el equivalente del signo chino del Conejo es el Gato en la astrología vietnamita), dando una pata bien colocada y proporcionada a amigos cuya amistad un tanto excesiva le impediría de construir pacíficamente su vida amorosa.



En 2018, la vida conyugal del Conejo junto con otro Conejo, con una Cabra, un Cerdo o incluso un Perro, es una fuente permanente de momentos felices y alegres.



Para el Conejo que desea tener un hijo, es mejor esperar hasta junio de 2018 antes de que empiece a involucrar plenamente a su pareja, para que su hijo sea del signo del Cerdo, animal del Año Lunar 2019, que sigue al Perro, animal del año lunar 2018.



Sin embargo, el nacimiento de un niño del signo chino del Perro no causa ninguna preocupación particular al padre o madre del signo del Conejo (el Perro es el amigo secreto del Conejo), aunque puede presentar dificultades de compatibilidad con su otro padre dependiendo de su propio signo chino.



En términos generales, el Conejo debe redoblar en tolerancia y paciencia en 2018 para preservar la armonía de su pareja, especialmente si el ciclo anual del Año Chino 2018 no es favorable a su marido / esposa.

Conejo color 2018



Colores del año 2018 para el Conejo según el Feng Shui y el horóscopo chino: azul turquesa, rojo carmín



Trabajo y vida social



Desde un punto de vista profesional, los proyectos que han comenzado desde hace algún tiempo están empezando finalmente a dar sus frutos. Tranquilizado y nutrido por la energía benévola del Perro, animal del Año chino 2018, el Conejo consolida sus logros y puede construir tranquilamente nuevos proyectos si así lo desea.



El Año del Perro 2018 es también un periodo de reuniones de cálida con antiguos colegas y asociados.



La alegría y la prosperidad esperada pacientemente por un largo tiempo por el Conejo y su familia están en la cita. Sin embargo, la superación de obstáculos puede interrumpir ocasionalmente este impulso de éxito profesional. Mientras siga bien acompañado y logre acampar en sus posiciones, el Conejo no tendrá problemas para tener la última palabra. En 2018, el Conejo debe evitar ser culpado o puesto en duda de sus propias orientaciones estratégicas, frutos de una reflexión larga.



Tanto en el campo profesional como en su vida privada, el Conejo debe tener cuidado con aquellos que tienden a halagarlo demasiado y cuyos sentimientos naturales pueden ser cuestionados.

Suerte y prosperidad para el Conejo en 2018



Períodos más favorables para el Conejo en 2018: Mes del Conejo (marzo de 2018), Mes de la Cabra (julio de 2018), Mes del Perro (octubre de 2018), Mes del Cerdo (noviembre de 2018)



Período menos favorable: Mes del Gallo (septiembre 2018)





Horóscopo chino 2018 para el Dragón en el Año del Perro de Tierra.-



Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Dragones: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012



Para el Dragón, el año 2018 es un período perfecto para volver a centrarse en sí mismo y poner su vida afectiva y financiera en orden.



El Dragón, poderoso y magnético, tiene un gusto por lo extraño y lo extravagante. Siempre lleno de energía y de creatividad, es muy difícil para los demás vivir a la altura de los excesos del Dragón.



Nunca faltando a nuevos proyectos para emprender, el Dragón es un idealista que asume totalmente sus ambiciones. Aquellos que tratan de resistirse a él podrían muy bien sufrir las llamas incandescentes de su ira destructiva.



Los fracasos nunca lo harán por él. Siempre seguro de sí mismo y de su superioridad, el Dragón siempre termina alcanzando sus múltiples objetivos, por irrazonables que sean.



En las tablas de compatibilidad de la astrología china, el signo del Dragón se opone al signo del Perro. Por lo tanto, el Año del Perro 2018 no es realmente dar ningún descanso al Dragón. En realidad, el Dragón está bastante menos a gusto que en 2017. Sin embargo, el elemento Tierra con una polaridad Yang, elemento del año 2018, está en armonía con el elemento estable del Dragón, que es también Tierra. Debido a esta correspondencia, es capaz de enfrentar con más confianza los eventos negativos que puede tener que enfrentar si no está en su guardia.



En 2018, el Dragón no sólo debe controlar sus finanzas, sino también sus amores. Sus proyectos podrían tomar otra dirección que él había deseado, a pesar de todos los esfuerzos adicionales que estará dispuesto a dedicar para cambiar la situación. El Dragón comprenderá la importancia de asociaciones útiles tanto como la importancia de sus profundas convicciones y elecciones. Algunos enemigos antiguos o rivales pueden resurgir del pasado y perturbarlo en sus actividades.



Para superar el Año del Perro de la Tierra 2018 sin demasiados arañazos, el Dragón debe aprender a moderar su indomable orgullo y su carácter algo grueso. Es aprendiendo a regar su vino que el Dragón recapturará algo de lo que se arriesga a perder en 2018.



Amor, nacimiento y reuniones



Para la mayor parte del año chino del Perro 2018, el Dragón puede esperar experimentar situaciones desagradables, tales como encuentros que siempre se lamentan, pero generalmente demasiado tarde.



El Dragón que está casado o vive en pareja puede esperar una multiplicación de disputas y conflictos en su hogar, de modo que incluso es posible que se produzca una ruptura, e incluso un posible volver al punto de partida: una estancia prolongada con sus padres. Los Dragones en pareja deben por lo tanto ser más vigilantes y evitar criticar a su pareja si no quieren sufrir un efecto boomerang que podría llevarlos a la ruptura. La traición del ser querido, de uno u otro, no puede ser excluida durante el año chino del Perro 2018.



En un nivel sentimental, el Dragón soltero hará bien en evitar ser un Don Juan, y mucho menos dar su corazón a listo para tomarlo. De hecho, el Dragón soltero puede tener que enfrentarse a un amor de un solo sentido, que entonces se arriesgaría a agotarlo mucho.



Por lo tanto, el Dragón tiene todo interés en cerrar la puerta de su rico mundo interior a los extraños y los devoradores de energía que no dejarán de presentarse ante él.



Por último, el Año del Perro 2018 no es propicio para el Dragón, ni para casarse ni para concebir un nacimiento. De hecho, un niño Perro no sería en absoluto compatible con su padre o madre Dragón.



Colores del año 2018 para el Dragón según el Feng Shui y el horóscopo chino: blanco, oro



Trabajo y vida social



Desde un punto de vista profesional, parece innecesario seguir insistiendo en dedicarse a proyectos que no funcionan y que llevaría demasiado tiempo e inversiones para despegar. Mientras tanto, el Dragón podrá intentar cambiar su orientación y revisar sus ambiciones hacia abajo, al menos durante 2018. El Año del Perro 2018 es un momento ideal si el Dragón quiere explorar nuevas pistas para desarrollar una de sus muchos talentos.



En 2018, las pérdidas de dinero, pero también la aparición de una persona de gran valor, pueden ocurrir en los momentos más inesperados. Una inversión poco comprometida podría agravar dramáticamente la situación personal del Dragón, por lo que es mejor consejo posponer cualquier riesgo financiero para el año siguiente y mostrar una paciencia ejemplar durante todo el Año del Perro 2018. Es también el momento adecuado para que el Dragón escuchar con atención renovada el sabio consejo de sus amigos, y ponerlo en acción.



Sin embargo, el Dragón todavía puede esperar unas pocas respiraciones de buen aire durante este año mixto de 2018, si por ejemplo decide ir de vacaciones a descubrir tierras lejanas. Sin embargo, se le aconsejará que vaya de vacaciones durante sus meses de suerte, prepararse con suficiente antelación para su viaje, pero también para evitar cualquier riesgo innecesario por apresurarse en la primera oportunidad turística.



Desafortunadamente, como los Años del Perro no son particularmente tiernos con los Dragones, la precaución, incluso en vacaciones, sigue siendo una prioridad a lo largo de 2018.



Suerte y prosperidad para el Dragón en 2018



Períodos más favorables para el Dragón en 2018: Mes de la Dragón (abril de 2018), Mes del Mono (agosto de 2018), Mes del Gallo (septiembre de 2018), Mes de la Rata (diciembre de 2018).



Período menos favorable: Mes del Perro (octubre de 2018)



Horóscopo chino 2018 para la Serpiente en el Año del Perro de Tierra.- Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Serpientes: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013



Durante el año del Perro de Tierra 2018, la Serpiente se trae para ser más rigurosa y más exacta. El Año del Perro de Tierra 2018 es un año tranquilo y bastante sereno para la Serpiente. Se deleita en actividades que no requieren estrés ni riesgo.



Encantadora y sulfurosa, perspicaz y ágil, la Serpiente cultiva con pasión su gusto por lo secreto y lo oculto. Las Serpientes son también epicúreas, elegantes y refinadas, que nunca dudan de sí mismos.



Dotados de una belleza sutil y cautivadora, la Serpientes son raramente tocadas por los problemas de dinero que el resto de los signos del zodiaco chino tienen que enfrentar. Las Serpientes son excelentes políticos, filósofos, médicos, científicos y arqueólogos.



De manera general, la Serpiente desarrolla una profunda reflexión sobre sus valores y prioridades en 2018, lo que la permite clasificar mejor la utilidad de lo superfluo en su vida cotidiana y solidificar su posición socio-profesional.



Sin embargo, antes de intentar consolidar sus logros, la Serpiente primero debe deshacerse de los elementos superficiales de su entorno y distanciarse de los individuos que insidiosamente le impiden progresar. Para la Serpiente, se trata más de cambiar de dirección y reestructurar sus ambiciones, en lugar de considerar un cambio profundo y total en su vida y sus aspiraciones.



Una vez limpiado su ambiente, y gracias a su habilidad única para ver detrás de las paredes, la Serpiente estará en la parte superior de su forma para reorganizar su existencia a lo largo del Año del Perro de la Tierra 2018.



En resumen, 2018 es un año suave y tranquilo para la Serpiente, bajo el signo del éxito subyacente, siempre que haga los esfuerzos que se prescriben.



Amor, nacimiento y reuniones



En un nivel sentimental, la serpiente puede tener que demostrar su amor a su pareja. Tal vez es hora de decidirse a revelar algunas verdades ocultas entre sí, en vista de un mejor florecimiento de la pareja después de estos gestos de confianza renovada.



Para reconquistar al ser querido, la Serpiente no dudará tanto en hacer regularmente pequeños regalos como en tener gestos tiernos y atentos. Esto, sin embargo, sólo será posible con la condición de que la serpiente logre alejar la latente intolerancia de su mente cartesiana y convencerse de los beneficios y virtudes del don y el compartir. Al hacerlo, la Serpiente puede esperar obtener el éxito deseado de la preservación de la armonía dentro de su hogar.



En 2018, la Serpiente única se siente suficientemente madura para participar en una relación nueva y seria. Sin embargo, debe evitar cualquier promesa o compromiso precipitado si desea preservar su libertad a largo plazo. De hecho, la Serpiente, atractiva y sensual, tiene muchas oportunidades durante el curso del Año del Perro de la Tierra 2018 para enrollar en los brazos de la primera esquina. Mientras, si la Serpiente soltera encuentre a alguien con quien comparta los mismos valores, ellos no deberían tener problemas para mirar juntos la perspectiva de un futuro brillante. Sin embargo, una investigación preliminar discreta y exhaustiva sobre el ser querido siempre es preferible antes de comprometerse firmemente.



El año chino 2018 es propicio a las novedades para la Serpiente. Un matrimonio puede ser previsto, siempre que cualquier persona que puede querer poner en peligro uno de los días más bellos de tu vida se mantiene a raya en el primer lugar. La gente celosa está siempre más cerca de ti como podrías haber imaginado.



Con respecto a la posibilidad del nacimiento de un bebé Perro en tu hogar, el nacimiento de un niño Perro es un buen presagio para un padre o madre Serpiente. El nacimiento de un bebé Perro es un signo de comprensión alegre y buen humor comunicativo dentro de la familia. La sed de aprendizaje del niño Perro siempre encuentra un oído atento de un padre Serpiente. Tenga cuidado, sin embargo, si uno de los dos padres es del signo chino del Dragón, en cuyo caso los desacuerdos y conflictos son inevitables, especialmente durante la adolescencia de tu hijo(a) nacido(a) durante el Año del Perro del calendario chino.

Serpiente color 2018



Colores del año 2018 para la Serpiente según el Feng Shui y el horóscopo chino: verde turquesa, azul cían



Trabajo y vida social



A nivel profesional, el Año 2018 es una oportunidad para que la Serpiente ponga su negocio en orden y desarrolle nuevas estrategias para sus futuros proyectos. El empleado Serpiente puede esperar recibir una promoción y un aumento de salario.

Suerte y prosperidad para la Serpiente en 2018



En 2018, la Serpiente también se recomienda encarecidamente no descuidar su bienestar, y adoptar un estilo de vida saludable con el fin de evitar cualquier posible problema de salud. La Serpiente también debe velar por sus asuntos, y no dejar nada de valor alrededor de él que podría despertar celos, o incluso robar tentaciones de robo por personas mal intencionadas.



Períodos más favorables para la Serpiente en 2018: Mes del Mono (agosto 2018), Mes del Gallo (septiembre 2018), Mes del Búfalo / Buey (Enero 2019)



Período menos favorable: mes del Cerdo / Jabalí / Verraco (noviembre de 2018)





Horóscopo chino 2018 para el Caballo en el Año del Perro de Tierra.- Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Caballos: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014



Un año de reconciliación con tus antiguos sueños abandonados.



Séptimo signo del zodíaco chino, el Caballo es un atleta, siempre en movimiento y apasionado por las aventuras lejanas. Muy cómodo en la sociedad, también es un orador experto y culto. Sin embargo, el Caballo tiende a esquivar sus responsabilidades, especialmente cuando se trata de domarlo sin su acuerdo.



Su entusiasmo, así como su insaciable deseo de libertad y emociones fuertes, pueden obstaculizarlo en la construcción de sus proyectos. Por otro lado, cuando el Caballo elige el camino correcto, su aventura es entonces esparcida con brillantes éxitos. Un poco demasiado en sí mismo (algunos incluso dirían que es bastante egoísta), su capacidad única de olfatear el peligro a una gran distancia siempre le da al Caballo gran valor como compañero.



El Caballo en 2018 debe permanecer humilde y no tomar sus sueños para realidades. De hecho, las personas nacidas durante un Año del Caballo tienden a ser muy auto-satisfechos, y desconcertados por sus propios logros.



Durante el Año del Perro 2018, el Caballo está más centrado en las necesidades de su hogar y su familia. Es para mejor, porque es un período durante el cual sus planes para largos viajes lejanos son puestos en espera.



En 2018, el Caballo también puede enfrentarse a una disputa familiar que puede llevar a juicio. Por lo tanto, es crucial para el Caballo permanecer discreto con las personas con las que trabaja diariamente, con respecto a su situación familiar y las acciones relacionadas que piensa emprender. En el caso de una disputa legal, el Caballo hará bien para asegurarse de que ha mantenido documentos valiosos en orden, en lugar de tomar una oportunidad en el giro de los acontecimientos.



Recordemos que un año puesto bajo la influencia del elemento Tierra en su forma Yang requiere buena gestión y organización irreprochable.



Amor, nacimiento y reuniones



El Caballo en una relación amorosa puede ser requerido para justificar a su pareja sus escapadas nocturnas. Es posible que el cónyuge del Caballo inconstante, que hasta ahora había decidido cerrar sus ojos en sus fechorías, ahora carezca de paciencia y le recuerde firmemente la importancia de su presencia en el hogar.



El giro de los acontecimientos en 2018 puede inducir a que el Caballo se abstenga revisar a ciertos amantes o amantes anteriores. El Caballo está bien inclinado a cooperar con los mandatos de su pareja, al menos durante la primera mitad del año. Durante el Año del Perro de Tierra 2018, la pareja del Caballo es llevada a entender y aceptar que no se puede colocar nada entre el Caballo y su libertad tan amada. En la eventualidad de que esta situación se vuelva insostenible, una ruptura es perfectamente concebible.



Para el Caballo soltero, el amor está en la cita, en los bancos de la escuela secundaria o durante una formación profesional. Cuanto más inesperado sea el encuentro, más fuerte será la intensidad. 2018 es un año durante el cual se puede esperar la creación de muchas parejas de Caballos, poniendo fin a un largo período de celibato.



Las uniones amorosas creadas durante el Año del Perro 2018 son en su mayor parte beneficiosas, sobre todo porque, paradójicamente, promoverán el aprendizaje del Caballo en todos los campos. De hecho, el Caballo, no teniendo otro deseo que impresionar su nuevo amor, tendrá un interés y una atención diez veces mayores a sus estudios. Por otro lado, los encuentros románticos durante fiestas, en bares o discotecas, serán tan intensos como cortos.



Un nacimiento durante el año del Perro de Tierra 2018 es particularmente conducente a un padre / madre del signo chino del Caballo. El Caballo, gracias a su elemento estable, el elemento Fuego, es capaz de nutrir la sed de conocimiento de su niño Cachorro de Tierra (según el ciclo de creación de los 5 elementos de la astrología china, el Fuego alimenta la Tierra). Como resultado, el Caballo encuentra en su hijo Perro un interlocutor ideal, siempre dispuesto a escuchar sus teorías e sus historias de sus muchas hazañas.

Caballo color 2018



Colores del año 2018 para el Caballo según el Feng Shui y el horóscopo chino: blanco, verde alerce, azul



Trabajo y vida social



Al nivel profesional, a partir del año nuevo chino 2018 y durante todo el año, el Caballo puede tener que elegir entre mantener la rutina tranquilizadora pero aburrida de un trabajo que no es muy satisfactorio o, por el contrario, decidir tomar el riesgo de iniciar un nuevo proyecto y reorganizar totalmente la dirección de su carrera.



En el primer caso, el Caballo puede tener que justificar la calidad y la importancia de su trabajo a sus colegas y a su jefe, aunque él no es ni siquiera responsable de su propio horario. En caso de que el Caballo elija tomar un descanso y decida emprender un nuevo comienzo para elegir un oficio más adaptado a su personalidad extravagante, será indispensable que esté acompañado por compañeros competentes y de confianza.



En este periodo, el Caballo, que generalmente prefiere atajos, descubre con sorpresa que se pueden lograr resultados concretos si se redoblan los esfuerzos. Las inversiones anteriores empiezan a dar sus frutos durante el Año del Perro de 2018.



El Caballo estudiante puede esperar vivir un año lleno de satisfacción en 2018, durante el cual el éxito de sus exámenes está en buen camino, y obtener un primer trabajo perfectamente concebible.



Suerte y prosperidad para el Caballo en 2018



Períodos más favorables para el Caballo en 2018: Mes del Tigre (Febrero 2018), Mes del Caballo (Junio 018), Mes de la Cabra (Julio 2018), Mes del Perro (Octubre 2018)



Período menos favorable: Mes de la Rata (diciembre de 2018)



Horóscopo chino 2018 para la Cabra (Oveja) en el Año del Perro de Tierra.-

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Cabras: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015



Ciertamente el más esteta de los 12 animales del horóscopo chino, la Cabra tiene las cualidades de sus defectos, y los defectos de sus cualidades Muy inteligente, perspicaz y visionaria, aunque la Cabra puede parecer débil al principio, en realidad es una oportunista robusta y pragmática, especialmente cuando se trata de defender sus propios intereses.



Generosa al extremo cada vez que puede, la Cabra es elegante y refinada, pero también caprichosa e indecisa, sin vacilar nunca para quejarse cuando su pradera no es lo suficientemente grasa para su gusto.



Muy hábil en las situaciones improbables, la Cabra sabe perfectamente en qué rocas colocar sus cascos delicados, y en qué dirección saltar, sobre todo cuando se trata de preservar su tranquilidad espiritual y material, indispensable para su bienestar y su florecimiento. Encantadora y profundamente amable, la Cabra puede sin embargo exasperar a sus amigas por sus lamentaciones inútiles. Naturalmente artista o político, la Cabra necesita estar bien acompañada para florecer plenamente, así preservándola de los parásitos que no dudarán en aprovecharse con impunidad de sus talentos, haciendo uso de las adulaciones de todo tipo, una estratagema a la que la Cabra es por desgracia extremadamente sensible.



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para la Cabra



En 2018, la Cabra (Oveja) aprende a decir no y logra priorizar sus objetivos personales para sí mismo contra los deseos de sus seres queridos. También se da cuenta de que debe confiar sólo en sí mismo para avanzar en la vida y tener éxito en sus proyectos.



El Año del Perro 2018 es un período mixto para las personas nacidas durante el Año de la Cabra en el calendario chino, a pesar de que el esfuerzo sostenido y el altruismo deben ser recompensados su verdadero valor. La Cabra debe prepararse para redoblar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. A nivel profesional, no es el mejor momento para iniciar nuevos proyectos. La Cabra debe ser más paciente y centrarse en la construcción en curso de sus proyectos lanzados en 2017, durante el Año del Gallo de Fuego. Del mismo modo, sólo las Cabras que previamente tuvieron éxito en el diseño de su proyecto en contra de todas las probabilidades, a pesar de muchos momentos de duda y vacilación, pueden esperar el empezó del éxito de sus esfuerzos en 2018.



La Cabra debe sobre todo permanecer prudente y controlar sus impulsos, evitar cualquier paso en falso y mantenerse firme en el suelo, avanzando suavemente pero seguramente. Las actividades artísticas emprendidas por la Cabra durante los meses anteriores pueden finalmente mostrar signos de éxito durante la segunda mitad del Año del Perro de Tierra 2018, siempre que haya perseverado durante todo ese tiempo y mantenido la confianza en su propio juicio.



Amor, nacimiento y reuniones



En un nivel sentimental, un Año del Perro puede ser todo fuego y chispas para la Cabra. De hecho, las Cabras solo pueden tener muchas oportunidades para reunirse con amantes serios durante este período.



El año 2018 no es diferente a los años anteriores del Perro, y muchas Cabras se sorprenderán por la facilidad con la que pueden atraer el interés de posibles parejas. Sin embargo, la Cabra debe recordar mirar su espalda en todo momento y no confiar en sus amigos sobre los detalles de su historia de amor, sobre todo con aquellos que no forman parte del mismo triángulo de compatibilidad que ella: el triángulo de compatibilidad de la Cabra incluye el Conejo y el Cerdo.



Para la Cabra en pareja, dos posibilidades diametralmente opuestas se encuentran por delante: la primera anuncia el cumplimiento de la relación, mientras que la otra presagia de una ruptura. Sin embargo, en cualquier caso, el resultado de su relación depende de cómo Cabra decide asumir y llevar la responsabilidad del momento presente.



El Año del Perro de Tierra 2018 es un buen momento para prepararse para el nacimiento de un bebé Cerdo en 2019, el Año del Cerdo de Tierra. El Cerdo (Jabalí), al igual que el Conejo (Liebre, Gato), es altamente compatible con la Cabra.



Colores del año 2018 para la Cabra según el Feng Shui y el horóscopo chino: blanco, azul prusiano



Trabajo y vida social



En 2018, la Cabra puede ser reconocida como una fuente de inspiración, incluso una musa. Ella puede también convertirse en una referencia importante en su campo de actividad, o incluso una consejera buscada. La Cabra al principio de su carrera debe confiar en su inteligencia y ser valiente a fin de tener una primera visión de la existencia pacífica a la que aspira.



La Cabra prudente debe mantener la boca cerrada en 2018, y cerciorarse de que ella no comparta de la información que fue confiada. A pesar de la orientación general de un Año del Perro, que alienta la generosidad y el equilibrio de las relaciones, la Cabra debe constreñir su naturaleza benévola y reservarse el derecho a decir no en todo momento. Al asegurarse de que sus intereses personales son su principal prioridad, la Cabra puede protegerse de los inescrupulosos que rodean, ya que no dudarán en aprovecharse de su credulidad para tratar de arruinarla.



Suerte y prosperidad para la Cabra en 2018



Períodos más favorables para la Cabra en 2018: Mes del Conejo (marzo 2018), Mes del Dragón (abril 2018), Mes de la Serpiente (mayo 2018), Mes del Caballo (junio 018), Mes del Cerdo (noviembre de 2018)



Período menos favorable: mes del Búfalo (enero de 2019)



Horóscopo chino 2018 para el Mono en el Año del Perro de Tierra.-



Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Monos: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016



Brillante, gourmet, hábil e inventivo en todo lo que emprende, el Mono no duda en utilizar la astucia y su carisma natural para lograr sus objetivos. Divertido y alegre, pero también inestable en su relación con los demás, el Mono puede cambiar de amigos o de casa en un abrir y cerrar de ojos.



Inteligente como todos los Monos, es un buen especulador y un jugador inveterado, maestro del arte del bluff y excusa. Mientras se toma la molestia de llegar al final de las cosas, el Mono sobresale en casi todos los campos.



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para el Mono



Durante el año 2018, el Mono haría bien en cultivar la sabiduría y el sentido común para aprender a aceptar sus errores antiguos con filosofía.



Durante el curso de 2018, el Mono puede esperar un estancamiento de los proyectos que están cerca de su corazón. Así, el Mono es conducido a luchar en varios frentes al mismo tiempo, mientras que mantiene un ojo vigilante en la gente ambivalente, a quien debe mantener a distancia mientras que les deja creer que tienen su cooperación completa. Se esperan disputas o malentendidos en reuniones de negocios, asuntos presupuestarios o conflictos de intereses relacionados con el liderazgo de su empresa.



A nivel personal, familiar o profesional, muchos Monos se dan cuenta en 2018 de sus acciones perdidas y las consecuencias positivas o negativas de su comportamiento pasado. El Año del Perro 2018 es tanto un período de recompensa como de juicio y pago de deudas por los 12 signos del zodíaco chino, de los cuales el Mono puede sentirse particularmente preocupado.



Cualquier viaje caro debe ser evitado. El Mono en 2018 también debe permanecer vigilante con respecto a su dieta, la calidad de su sueño, y su salud en general. Este no es el momento para el Mono para cancelar o retrasar su cita con su médico.



Amor, nacimiento y reuniones



En un nivel sentimental, 2018 es el momento para que el Mono pueda resolver una cierta negligencia de su pasado. Para el Mono soltero, ciertos acontecimientos del pasado, o personas olvidadas durante mucho tiempo, pueden perturbar inesperadamente su tranquilidad emocional.



El Año del Perro de la Tierra 2018, un año de altruismo y honestidad, es despiadado con aquellos que algún día han abusado de la confianza de los demás. El Mono soltero es bien aconsejado para ser honesto en cualquier situación, especialmente si él quiere mantener en sus brazos la persona que conoció durante el año, y que podría ser el amor verdadero esperado tanto.



El Mono en pareja no debe esperar cambios radicales durante el año 2018, especialmente si su pareja es directamente compatible con el signo del zodiaco chino del Perro (los signos del zodiaco chino más compatible con el Perro son el Caballo, el Tigre, pero también el Conejo, que es el amigo secreto del Perro ). De lo contrario, el Mono debe redoblar sus esfuerzos y atención a fin de mantener la armonía dentro de su casa.



El Año del Perro de Tierra 2018 no es necesariamente el mejor de los tiempos cuando se trata de el nacimiento de un bebé Mono. Es mejor esperar hasta 2019, el Año de la Rata de Metal. De hecho, un bebé Rata, especialmente si el elemento de su año de nacimiento es Metal, es extremadamente compatible con un padre o madre del signo chino del mono. Recordemos que la Rata, el Dragón y el Mono son parte del primer triángulo de compatibilidad del calendario chino.



Colores del año 2018 para el Mono según el Feng Shui y el horóscopo chino: verde caqui, rojo anaranjado



Trabajo y vida social



En 2018, el Mono debe tener cuidado con las inversiones que ofrecen perspectivas de ingresos rápidos y significativos. Existe el riesgo de que el Mono pierda sus ahorros por falta de precaución. A nivel profesional, es posible una separación o salida.



Durante el Año del Perro de la Tierra, el Mono, una vez más, se da cuenta de la importancia de poder contar con sus propios medios. Una vez realizado este trabajo de introspección, el Mono puede lograr, gracias a su excepcional capacidad de análisis y cálculo, acciones casi milagrosas que le permitan estabilizar su turbulento entorno. Una asociación con una persona en afinidad con el signo del Perro puede ser de gran apoyo.



El Mono también puede esperar importantes entradas de efectivo durante la segunda mitad de 2018.



Suerte y prosperidad para el Mono en 2018



Períodos más favorables para el Caballo en 2018: Mes del Dragón (abril 2018), Mes de la Serpiente (mayo 2018), Mes del Cerdo (noviembre 2018), Mes de la Rata (diciembre 2018)



Período menos favorable: Mes del Tigre (febrero de 2018)



Horóscopo chino 2018 para el Gallo en el Año del Perro de Tierra.-



Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Gallos: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Magnífico y extravagante, a menudo excéntrico, el Gallo es también profundamente conservador, aficionado a la moralidad, la verdad y la justicia. La autoconfianza típica del Gallo lo convierte en un buen portavoz, más que en un buen político o diplomático.



Determinado, el Gallo puede llevar a cabo con éxito varios proyectos profesionales al mismo tiempo. Riguroso, siempre a tiempo, totalmente invertido en su trabajo, el Gallo es un competidor nato. Motivado por el desafío y por el fuerte deseo de superar a sus oponentes, el Gallo le gusta especialmente encontrarse en el centro de la atención cuando sabe una victoria. En cuanto a los aspectos negativos de su personalidad, hay que recordar que el apego del Gallo a las apariencias y su irrazonable gusto por el lujo y la moda a veces tienden a distanciarlo de las realidades profundas de la existencia.



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para el Gallo



El Año del Perro de Tierra 2018 es un año favorable para el Gallo, durante el cual el décimo signo del calendario chino puede considerar iniciar nuevos proyectos, siguiendo sus jactancias durante el año anterior, el Año del Gallo del Fuego 2017.



2018 es un buen año para el Gallo, ya que se coloca bajo el signo de protección y regeneración. Los obstáculos son importantes, pero lejos de ser insuperables para el Gallo bien informado. Los encuentros fértiles y muchos viajes fuera de casa son de esperar, lo que agregará especias a la vida agitada del Gallo. Las nuevas amistades con personas de diversos orígenes enriquecen en gran medida la vida social del Gallo en 2018. En los negocios, las relaciones privadas pueden convertirse en parte de las negociaciones comerciales emprendidas por el 10º signo zodiacal chino del calendario lunar.



Sin embargo, el Gallo también puede esperar experimentar períodos cortos de estancamiento, durante los cuales puede sentir una inseguridad temporal en cuanto a su vida sentimental, pero nada que preocuparse innecesariamente.



Sorprendentemente, el Gallo, por lo general bastante directo en su relación con los demás, añade diplomacia a la panoplia de sus talentos durante el curso del Año del Perro 2018. Incluso puede llegar a transmitir con éxito mensajes discretos y eficaces que son muy queridos por su corazón o importantes para su billetera. Además, el Gallo puede esperar ser reembolsado o devuelto un objeto que él pensaba que se había perdido para siempre.



Sin embargo, el éxito de 2018 depende principalmente de la cantidad y de la calidad de las relaciones que el Gallo ha logrado desarrollar y su capacidad para evitar las dificultades que pueden surgir de su baja capacidad durante el Año del Perro 2018 para establecer una clara separación entre asuntos de negocios y sentimientos personales.



Durante la segunda parte del año, puede preverse una restricción personal. El Gallo se encargará de su salud durante todo el año. Jogging y yoga sólo pueden hacerle bien.



Amor, nacimiento y reuniones



Con el fin de multiplicar sus posibilidades de encontrar el alma gemela, el Gallo soltero puede ser tentado a buscar a su pareja en otro país, o incluso en otro continente. Es aconsejable que el Gallo soltero se tome el tiempo de conocer las cualidades y defectos de su amante antes de comprometerse más en su relación, lo que le permitirá evitar futuras desagradables discordancias inducidas por un amor inconciliable e incompatibilidad.



No hay nada particularmente negativo para el Gallo en pareja durante el Año del Perro de Tierra 2018. El Gallo en casa debe limitar sus gastos superfluos y efímeros durante el año y elegir inversiones serias ya largo plazo, como una adquisición en bienes raíces. Como tal, la compra de una casa o un apartamento es propicio para el Gallo en una pareja durante un Año del Perro.



Un nacimiento durante el Año del Perro 2018 no es particularmente favorable al Gallo. Si el Gallo no quiere retrasar el nacimiento de su hijo / hija, se le aconseja que planifique el nacimiento de su bebé Perro por un mes que es favorable: el Mes del Dragón (abril de 2018), el Mes de la Serpiente (mayo de 2018 ) Y el mes del buey (enero 2019).



Colores del año 2018 para el Gallo según el Feng Shui y el horóscopo chino: azul Klein, verde pino



Trabajo y vida social



En cuanto a su situación profesional, el Gallo puede ser confiado con nuevas responsabilidades dentro de su empresa, o incluso cambiar de trabajo si desea una vida mejor. Durante el año 2018, las reuniones exitosas con antiguos colegas, pero también con miembros de su familia cercana, le permiten al Gallo fortalecer su confianza en sus opciones profesionales y tranquilizarle sobre la relevancia de sus inversiones financieras.



Puesto que hay más que trabajo en la vida, el Gallo puede decidir perfeccionarse en actividades que le permitan combinar utilidad con placer, como cocina, cerámica y decoración de interiores.



Suerte y prosperidad para el Gallo en 2018



Períodos más favorables para el Gallo en 2018: Mes del Dragón (abril de 2018), Mes de la Serpiente (mayo de 2018), Mes del Búfalo (enero de 2019)



Período menos favorable: Mes del Conejo (marzo de 2018)



Horóscopo chino 2018 para el Cerdo en el Año del Perro de Tierra.-



Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Cerdos

(Chanchos, Verracos): 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019



El Cerdo, un signo de Agua con una polaridad Yin, es el duodécimo signo del zodiaco chino. Sensual, leal y cálido, el Cerdo es un luchador, que disfruta de la vida al máximo. Su sencillez en su relación con los demás, así como su rectitud, lo convierten en un amigo fiel, con quien uno nunca se aburre.



Profundamente ansioso, el Cerdo también puede ser secreto, celoso y sombrío. Su apetito y su glotonería no tienen límites, haciendo por extensión al Cerdo un amante ideal, sobre todo porque conserva su elegancia natural en todas las circunstancias, haciéndolo también irresistible en una relación de pareja. Preocupado tanto por la calidad de sus ropas como por la decoración de su apartamento o casa, el Cerdo es un hombre o una mujer de buen nivel, que nunca desprecia los momentos en que puede disfrutar y soñar durante horas en su bañera caliente.



El Cerdo a menudo florece en las profesiones artísticas, el cine, la arquitectura, el diseño de interiores, el music-hall, la pastelería, así como las profesiones de abogado, contador o asistente personal. El Cerdo también puede florecer siguiendo una carrera en la investigación, la biología, la medicina o la arqueología.



Resumen del Año Nuevo Chino 2018 para el Cerdo



Durante el Año del Perro de Tierra 2018, el Cerdo se reconcilia con los valores fundamentales de respeto y atención a los demás. El Cerdo también se beneficia del año 2018 para restaurar el orden en su vida sentimental y amistosa.



En 2018, el Cerdo se enfrenta a sus ansiedades y los errores de juicio que pudo haber cometido en el pasado. Las cuestiones financieras pueden causarle problemas y alterar sus hábitos, sabiendo que el Cerdo ama su comodidad sobre todo. El Cerdo debe hacerse cargo de sus gastos, especialmente a mediados del año, y sobre todo alrededor de mayo de 2018, con el riesgo de verse atrapado en problemas de dinero o darse cuenta demasiado tarde de que ha invertido en una pérdida.



En su trabajo, el Cerdo finalmente entiende que es necesario mantener la cabeza fría y evitar cualquier situación conflictiva, a menos que pueda estar seguro de ganar el juego. Una desilusión en las relaciones profesionales y amistosas del Cerdo puede ocurrir durante el Año del Perro 2018. Puede ser una traición o una estafa. El Cerdo, para evitar cualquier problema adicional, tiene todo el interés en pagar sus cuentas y liquidar sus deudas sin demasiada demora.



El Cerdo también puede ser llevado a arrepentirse de los amigos del pasado con los que perdió el contacto. Finalmente, una conciencia más bien brutal puede forzar al Cerdo a regresar a la realidad ya incitarlo a abandonar finalmente los sueños extravagantes que mantuvo en años anteriores.



Amor, nacimiento y reuniones



El Cerdo soltero puede conocer gente nueva, especialmente durante las festividades (nacimientos, bodas, festival de primavera), que pueden ayudarlo a pasar el año más pacíficamente, ya que 2018 está lejos de ser idílico para él. Mientras permanece discreto sobre su vida privada y logra limitar el flujo de sus confidencias, el Cerdo puede considerar perfectamente vivir una historia de amor feliz y apasionada. Además, el Cerdo soltero aprende este año a no decir sí por cortesía, ya preocuparse más por sus propios deseos



En cuanto al Cerdo en pareja, algunas delicadas discusiones pueden resurgir de la nada, reviviendo viejas heridas y despertando disputas estériles. Si el tono sube y la conversación se vuelve agria, el Cerdo se recomienda retirar y posponer el tema hasta más tarde. En 2018, puede ser el momento para el Cerdo de admitir sus errores y aceptar las críticas con serenidad.



Colores del año 2018 para el Cerdo según el Feng Shui y el horóscopo chino: verde

Trabajo y vida social



Sin embargo, más allá de la ansiedad que sentirá en 2018 en un ambiente personal tan perturbado, el Cerdo puede esperar ganar fuerza y esistencia, lo que será de gran utilidad para el éxito de sus metas futuras.



A pesar de un año bastante medio 2018, la suerte puede sonreír perfectamente a los de los Cerdos que pueden mostrar perspicacia y desarrollar una perspectiva analítica sobre la vida. El Cerdo también es capaz de demostrar sus múltiples talentos con el fin de impresionar a su público, o para obtener una promoción en su empresa. Por otro lado, el Cerdo hará bien en vigilar cuidadosamente su espalda. Incluso si recibe la mayor parte del tiempo el apoyo y la aprobación de su comunidad, las personas malintencionadas y deshonestas pueden resentir sus bienes. Si el Cerdo se encuentra en un lugar donde se siente un poco incómodo, se recomienda encarecidamente que el no se demore más, y salir sin decir adiós.

Suerte y prosperidad para el Cerdo en 2018



Períodos más favorables para el Cerdo en 2018: Mes del Tigre (febrero de 2018), Mes del Conejo (marzo de 2018), Mes de la Cabra (julio de 2018), Mes de la Rata (diciembre de 2018)



Período menos favorable: Mes de la Serpiente (junio de 2018) 01/01/2018