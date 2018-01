Que Javier Corral se ocupe en resolver los problemas de chihuahua en vez de designarse como vocero de la perdedora campaña de Anaya: Omar Bazán Recomienda el dirigente priista al Gobernador no preocuparse por la pijama que usará su perro y que mejor se ponga a trabajar y atienda las prioridades de los chihuahuenses

Muestra Javier Corral más preocupación por su pre candidato presidencial que por atender la inseguridad alarmante, falta de obra y servicios que vive el estado



Omar Bazán Flores pidió al gobernador Javier Corral Jurado, deje de ser el vocero de la campaña perdedora de Ricardo Anaya y se ponga a trabajar. “Los chihuahuenses queremos un mandatario que se ocupe y arme una estrategia para frenar la creciente inseguridad y no queremos un gobernador preocupado por la pijama de su perro en Palacio de Gobierno”.



Con relación a la crítica infundada que el mandatario de Chihuahua hizo al pre candidato presidencial priista referente al aumento a los precios de los combustibles hace un año, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, mencionó que Corral como gobernador tiene que informarse mejor y estar actualizado en los temas de relevancia e interés.



“Los precios de los combustibles se determinan internacionalmente, no por capricho de los mandatarios ni de los Secretarios de estado, sino que fluctúan de acuerdo a las condiciones de costo y en ese momento cualquier nación poco puede hacer para evitar los incrementos", explicó Bazán.



De manera precisa, el presidente del Revolucionario Institucional en el Estado, dijo que Corral se está convirtiendo en el vocero de la campaña perdedora de Ricardo Anaya, quién hace algunos meses era su acérrimo rival.



Por el líder priista demandó a Javier Corral que se dedique a gobernar, a poner en orden a sus funcionarios, a cumplir sus promesas de campaña; ya es hora que de resultados a los chihuahuenses.



“Debe darse cuenta que en el estado existen muchas carencias; no hay gobernabilidad, la inseguridad va en aumento, no hay obra pública y ésta se nota en todos los municipios. Es importante que Corral ya se dedique a gobernar para Chihuahua”, indicó. 04/01/2018