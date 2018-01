Propone Malaxechevarria abatir deterioro ambiental en la sobreexplotación de los bosques

El subcoordinador de la bancada del PAN Javier Malaxechevarria dio a conocer en sesión de Congreso del Estado que uno de los problemas mundiales y que está aquejando a la sociedad moderna y que en Chihuahua no deben ser omisos, va con referencia al deterioro ambiental. Indico que todo esto es parte del resultado de los procesos comerciales que ponen en evidencia la sobreexplotación de recursos naturales.



La población de manera cotidiana tiene también una participación en este sentido, es por ello que se debe hacer algo de manera oportuna y atender este problema.



Explicó, que parte de esta iniciativa va enfocada en materia de delitos en contra del medio ambiente, por eso mismo el diputado informó que mediante reuniones con Fiscalía del Estado, sobre todo en zona occidente, como también de empresarios, propietarios de predios explotados, así como representantes de FICOSEC, se dio a conocer esta problemática y que se debe buscar una solución.



Dentro del tema que se dialogó en estas reuniones estuvo expuesto la mala práctica que afecta a nuestros bosques, como lo es la tala inmoderada, ausencia de permisos para la explotación maderera, que genera un grave problema ecológico, que se seguir de esta manera se tendrá un daño severo e irreparable, que con ello se pone en riesgo los recursos naturales.



El objetivo es erradicar estas malas prácticas que son ilícitas, ya que la transportación es verificada a cargo de particulares que transportan las maderas para diferentes fines, en cantidades variables lo que hace que las personas encargadas de desarrollar esta actividad encuentren una salida al no ser posible cuantificar la cantidad mínima de cuatro pies cúbicos y que de manera habilidosa transportan cantidades buscando no exceder dicha cantidad.



Es por ello, que tomando cada una de las inquietudes planteadas, se puede tomar como base diversos aspectos y procurar en el ámbito preventivo agudizar la vigilancia bajo los supuestos que aquí se proponen y que versan bajo el rubro de cantidades y conductas reiteradas, reitero Malaxechevarria.



La intención es de tener medidas severas para que esto deje de suceder y que ya no laceren nuestros recursos naturales. En este sentido se propone que sin contar con la autorización de la autoridad competente, o contraviniendo los términos en que ésta se haya concedido, acopie, almacene, transforme, trafique, comercialice o aproveche recursos forestales maderables, no maderables o sus derivados, se le aplicarán las penas siguientes:



Estas deben ser que, si el recurso forestal es hasta cuatro metros cúbicos o su equivalente transformado, se aplicarán de dos a cinco años de prisión y de multa de cien mil veces a la unidad de medida y actualización. Si se excede los cuatro metros cúbicos o equivalente en producto transformado, se aplicarán de cuatro a nueve años de prisión y multa de doscientos a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización. “A quien ilícitamente transporte, comercie, reciba, guarde, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de

trescientos a tres mil días multa”, detalló. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.”



En base a esto se debe tener los elementos necesarios para poder individualizar una sanción y tomar como base la penalidad máxima en base a esas conductas reiteradas, como finalidad para abatir la impunidad.

05/01/2018