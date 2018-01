Pide Malaxechevarría a instancias federales poner orden a precios de combustibles

El Diputado del PAN el Congreso local, Javier Malaxechevarría, solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Reguladora de Energía proteger a los chihuahuenses de abusos en los precios de combustibles como gasolina, diésel y gas LP. Así como sancionar a los establecimientos que no tengan a la vista dichos precios.



Lo anterior luego de la liberalización de los precios de los combustibles con la aplicación de la Reforma Energética. “Los esquemas de liberalización de los precios de los energéticos antes referidos, sino son supervisados y verificados por las autoridades correspondientes, puede traer efectos negativos y aún más perniciosos que los que generó el sistema cerrado de precios impuesto por la autoridad Federal”, dijo Malaxechevarría.



El legislador blanquiazul comentó que con esta propuesta se busca evitar las acostumbradas prácticas de corrupción y pillaje en nuestro país, y que se utilice de pretexto la liberalización de los precios de las gasolinas, el diésel y del gas LP, para cometer arbitrariedades en los precios de los combustibles antes mencionados.



Por lo anterior, el Diputado panista solicitó a las instancias federales antes mencionadas imponer sanciones a las empresas que se nieguen a ser verificadas; alteren los mecanismos de medición o pesaje; vendan los combustibles por encima del precio reportado; no despachan litros o kilos completos a los ciudadanos; entreguen energéticos de menor calidad o degradados, o en depósitos que no cumplen las normas de seguridad.



Javier Malaxechevarría mencionó que “si bien el sistema es de libre competencia, no debe ser sinónimo de desamparo de los ciudadanos consumidores”. 05/01/2018