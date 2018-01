Pide La Torre a diputados evitar exponer en tribuna temas de campañas políticas en caso de reelección

El diputado por Acción Nacional y representante del distrito XVI, Miguel La Torre Sáenz lanzó un exhorto a sus demás compañeros de la LXV legislatura con la finalidad de que se porten de la manera más adecuada con los ciudadanos y de esta manera alcanzar la reelección así como pedirles que no traigan a la tribuna del Congreso temas que tengan que ver con la campaña electoral.



“Varios de los que estamos aquí queremos ir por la reelección y en base a eso deberemos de portarnos bien, tenemos que demostrarle a la ciudadanía una madurez que no siempre se muestra y desde luego darle prioridad a los temas importantes para los ciudadanos ”, declaró La Torre Sáenz



En este sentido, el legislador aseguró que todos los que conforman el Congreso local deberán de ser muy maduros y conscientes de que antes de un proceso electoral hay un compromiso con los chihuahuenses, además de recordar que el proceso electoral comienza en el mes de mayo localmente hablando, mientras que en el ámbito federal será a partir del mes de marzo por lo que aseguró que será inevitable que muchos de los temas que se vayan a darse en la campaña no vengan a resonar en el Congreso.



Por total motivo reiteró que los diputados deberán de ser conscientes de los intereses de las personas y de esta manera poder efectuar algún debate de altura en el pleno del poder legislativo pues aseguró que al traer chismes y o temas de coyuntura política sería perjudicial tanto para los ciudadanos como para ellos como servidores públicos.



Finalmente el representante por el distrito XVI pidió a sus compañeros no traer a la turbina del Congreso temas que tengan que ver con la campaña política pues aseguró que antes de que el proceso electoral local arranque esta legislatura deberá trabajar en sacar temas muy importantes como lo es el Sistema Estatal Anticorrupción. 03/01/2018