80% de los municipios han mostrado interés en la figura del City Manager: La Torre

Luego de que el pasado 21 de septiembre el diputado panista por el distrito XVI, Migue La Torre Sáenz presentará ante el pleno del Poder Legislativo la iniciativa con la intención de implementar la figura del corte manager en cada uno de los municipios del Estado, el día de hoy en entrevista con el representante del distrito capitalino declaró que hasta el momento un 80% de los municipios han mostrado interés en su implementación.



“Mira cuando menos los ayuntamientos más grandes algunos ya han preguntado, Ojinaga, Cuauhtémoc, Parral, Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo; yo lo platiqué con el alcalde Arturo Zubía y bueno son los Ayuntamientos más más importantes, Nuevo Casas Grandes también en algunos me han manifestado algunas dudas, vamos a iniciar con algunos foros donde los alcaldes participen y todos estos ayuntamientos por chicos medianos, o grandes que sean puedan saber y despejar las interrogantes que tengan”, comentó La Torre Sáenz.



Razón por la cual explicó que con estos ayuntamientos que comentó con anterioridad se está hablando de un aproximado del 80% de la población en el Estado, motivo suficiente por el cual hizo un llamado a las cabeceras de cada uno de los municipios del Estado para que prueben implantar esta nueva figura que podría dar un nuevo dinamismo a los Ayuntamientos.



En este sentido, el representante por el distrito XVI dijo que no será necesario que un ayuntamiento tenga un determinado tamaño para obtenerlo pues aseguró qué hay casos de éxito como el de Navolato Sinaloa que es un municipio pequeño y les ha dio muy bien, sin embargo destacó qué hay otros más donde debido a que lo han implementado de una manera no correcta les ha ido de mal manera.



Finalmente, Miguel La Torre dijo que será ahora en el mes de enero cuando querrán llevar a cabo una serie de reuniones estatales con cada uno de los alcaldes del Estado para darles a conocer los alcances que se podrían tener con la figura del city manager y de esta manera escuchar sus inquietudes y sugerencias. 02/01/2018