"El león cree que todos son de su condición"

"El león cree que todos son de su condición y el dirigente estatal del PRI todavía no puede entender que al salir el PRI del gobierno de Chihuahua, se acabaron los servidores públicos que se roban el dinero, como sucedió el 2016; los recursos recibidos en el 2017 se utilizaron prioritariamente para salvar de la quiebra total en que dejó el Estado César Duarte Jáquez, producto de su corrupción", respondió Fernando Álvarez Monje.



El líder estatal panista respondió así a los señalamientos que a nombre del PRI, hizo Omar Bazán respecto a que el gobernador de Chihuahua se había beneficiado en el 2017 con más de 800 millones de pesos producto del IEPS.



"Lo que el dirigente priista olvida que dichos recursos del IEPS entregados a la administración estatal de Chihuahua no son un obsequio, ni una dádiva extraordinaria que el gobierno federal le concede a los chihuahuenses, pues se trata de recursos que los ciudadanos mismos pagaron, que les pertenecen y que les fueron arrebatados con la aplicación de una tasa impositiva exagerada e injusta aplicada por el gobierno federal", dijo el líder estatal.



Agregó que los ciudadanos no olvidan que el PAN siempre se opuso a la elevada tasa del IEPS y voto en su contra en el Congreso de la Unión. Sin embargo, lo que es muy cierto es que su candidato presidencial, José Antonio Meade, hoy trata de eludir su responsabilidad del exagerado y progresivo incremento al precio de la gasolinas, los gasolinazos, cuyo costo sustancial se compone de impuestos por IVA y IEPS, no por el producto mismo.



Es preciso destacar que el líder del PRI miente al señalar que los diputados federales panistas apoyaron el incremento al IEPS, pues nuestro voto fue siempre en contra y, mucho menos, que el PAN haya autorizado a que este incremento se diera de forma progresiva y de forma perpetua.



"Al contrario, quien mintió fue el presidente de la República cuando prometió que a partir del 2017 los incrementos de gasolina terminarían y la economía de los mexicanos crecería. Hoy, en el 2018, nos esperan más gasolinazos, incremento del precio del gas, de productos básicos como la tortilla y muchos otros que lesionarán cada vez más economía de los mexicanos; por eso México no va a votar otra vez por el PRI", puntualizó. 05/01/2018