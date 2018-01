Descaro que Meade se quiera descartar de los gasolinazos: Nadia Siqueiros

Una de las cosas que mantuvo el precandidato del PRI José Antonio Meade es precisamente el alto costo de la gasolina, donde ahora ha declarado que no tenía injerencia en el tema. Es ilógico que ahora este precandidato quiera descartarse de algo tan tangible y que tuvo suma repercusión dentro de la población mexicana, destaco Nadia Siqueiros.



No por nada los medios de comunicación y las redes sociales le llamen “El padre de los gasolinazos”



Alguien quien estuvo muy cercano con el tema fue precisamente el exsecretario de Hacienda y ahora Precandidato del PRI. Añadió la diputada, que en su momento hace precisamente un año, el ahora precandidato dio a conocer que a la gente no lo importaba este tema de los gasolinazos, eso enfoca un grave desconocimiento sobre las necesidades y peticiones de la población, apunto Siqueiros.



Siempre se refirió que la presente administración se harían ajustes en la gasolina en favor de la población, por eso es raro que ahora se esté descartando de estos comentarios. 05/01/2018