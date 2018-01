IMSS: actualiza a su personal médico en la prevención de suicidios

Dentro de las acciones permanentes en materia de prevención, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez actualizó a su personal médico operativo en lo que es el diagnóstico y tratamiento del intento de suicidio con el fin de que cuenten con mayores herramientas para a detectar intenciones y puedan evitar una decisión fatal.



La titular del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores IMSS (SPPSTIMSS) en el Hospital General de Zona 6 Martha Acosta Varela, dio a conocer que en las épocas de finales y principios de año, el número de suicidios tiene una tendencia a la alza, por lo que el Instituto capacita a su personal médico operativo para que detecten indicios de un posible suicidio en empleados y pacientes.



Por ello su organizó una conferencia magistral sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del intento de suicidio, a cargo de la especialista en psiquiatría, Sonia Bustamante Rojas, a la que también acudieron médicos internos y residentes y personal de salud de los hospitales en la Zona Juárez.



En la capacitación se mencionó que padecer trastorno bipolar, depresión, consumir alcohol o drogas prohibidas, el estrés postraumático en cualquiera de sus variantes, esquizofrenia o padecer alguna enfermedad mortal, son algunas causas que desencadenan el suicidio en las personas.



La psiquiatra Bustamante Rojas comentó que se les tiene que poner principal atención a la persona que ya alguna vez intentó el suicidio, ya que existe una fuerte posibilidad de que lo vuelva hacer, previendo que en esta nueva ocasión no fallar



Acosta Varela dio a conocer que de acuerdo al Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Estadísticas, el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en muertes por suicidio, el 23 por ciento de ellos ocurren en Ciudad Juárez.



Cada año el SPPSTIMSS imparte estas sesiones con el apoyo de la Coordinación de Educación e Investigación en Salud del HGZ No 6, con la finalidad de promover una disminución en los intentos de suicidio entre los trabajadores del Seguro Social.



La capacitación se llevó a cabo en el auditorio del HGZ No. 6 en la que los asistentes hicieron preguntas y aclararon dudas sobre este tema. 08/01/2018