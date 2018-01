Urge que el Gobierno de Javier Corral ponga un freno a la violencia; más de 2 mil asesinatos hablan de incapacidad: Omar Bazán En aumento alarmante sucesos sangrientos y de daño al patrimonio de las familias; cero obra pública y mala administración, son las características de un Gobierno Estatal sin rumbo ni visión

Un negro amanecer tenemos los chihuahuenses: Más de 2 mil asesinatos y un gobierno estatal incapaz de contener la violencia, precisó el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, tras los lamentables hechos sangrientos que van en aumento y mantienen en alerta a los chihuahuenses.



Dijo que el gobernador Javier Corral no ha manifestado la menor preocupación ante esta situación, más sin embargo se le ve más está enfocado en el proceso electoral que en resolver los miles problemas que cada día aumentan en el estado de Chihuahua.



El líder de los priistas mencionó que las matanzas, robos, asaltos y secuestros, son los sucesos que marcan el orden del día, sin embargo la opacidad administrativa y cero obra pública en los municipios, son complementos característicos de la actual administración estatal.



“Exigimos a Javier Corral ocupe su tiempo en Chihuahua, que resuelva los problemas y sea eficaz en la gestión de recursos para los chihuahuenses. No hemos visto un objetivo claro ni una visión que dé a la población tranquilidad ni se sienta orgullosa por mejores condiciones de vida”.



Bazán Flores, agregó que más de un año ha transcurrido desde que Javier Corral tomó protesta como titular del Poder Ejecutivo y no se ha visto el gran cambio prometido; por el contrario, se la pasa justificando su incapacidad de gestión acusando al Gobierno federal de obstaculizar su lucha anti corrupción.



“Señor Gobernador, el PRI le exige deje de hacer política electoral y concentre su atención en atender de manera urgente los problemas de los chihuahuenses”, exhortó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. 08/01/2018